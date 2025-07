Rho. Tributi, Catasto e Gesem traslocano in via Marsala

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 luglio 2025 – Traslocano alcuni uffici comunali. A partire dal 31 luglio 2025, l’Ufficio Tributi, il Catasto e lo sportello di GESEM – Gestione Servizi Municipali Milano Nord saranno operativi nella sede comunale di via Marsala 19, al piano terreno. I tre servizi, da anni attivi in via Villafranca 8, saranno chiusi al pubblico il 29 e 30 luglio per consentire il trasloco di materiali e archivi in quella che sarà per loro una sede provvisoria, essendo prevista la loro destinazione futura negli uffici del nuovo municipio che sorgerà alle spalle del palazzo comunale di piazza Visconti.

Nei locali di via Villafranca 8 si amplierà il Centro per l’impiego AFOL di Città Metropolitana. Grazie a fondi PNRR assegnati al Centro per l’impiego, il Comune di Rho effettuerà i lavori necessari all’ampliamento e all’efficientamento energetico degli spazi aggiuntivi. La spesa è pari a 429mila euro.

Gli uffici comunali, dunque, si svuotano e si ristrutturano a beneficio di AFOL. Per i tre servizi che traslocano in via Marsala nulla cambia a livello di orari di accesso del pubblico.

Così commenta l’Assessore ai Tributi, Nicola Violante: “Fondi PNRR assegnati a Città Metropolitana permettono di efficientare gli spazi di via Villafranca, che in ogni caso restano al servizio dei cittadini grazie al Centro per l’impiego, che segue un territorio più ampio di quello rhodense. In via Marsala si preparano spazi provvisori, sapendo di poter contare in un futuro ormai prossimo sulla nuova sede del palazzo comunale. Ringrazio i dipendenti che affrontano il trasloco, continuando a garantire i servizi offerti con efficienza e precisione. A loro e ai rhodensi chiediamo un po’ di pazienza: presto avremo spazi adeguati per ogni realtà”.

Nella foto la sede di via Villafranca 8

Redazione