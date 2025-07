Tutti approvati i progetti per le scuole di Buccinasco

Mercoledì 23 luglio all’unanimità il Consiglio comunale ha deliberato il Piano per il diritto allo studio che garantisce l’ampliamento dell’offerta formativa a tutti gli Istituti scolastici di Buccinasco, statali e paritari, fin dal mese di settembre

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (24 luglio 2025) – In tempi record, per il terzo anno, il Consiglio comunale di Buccinasco approva nel mese di luglio il Piano per il diritto allo studio, importante strumento di programmazione con gli interventi dell’Amministrazione a sostegno dell’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole statali e paritarie di Buccinasco.

Il documento per l’anno scolastico 2025/2026 è stato approvato all’unanimità nella seduta di mercoledì 23 luglio.

Tutte le richieste delle scuole sono state accettate, con il finanziamento di progetti autonomamente proposti da dirigenti e insegnanti, a cui si aggiunge l’offerta dell’Amministrazione, per lo sport, la cultura antimafia, le pari opportunità, l’ambiente, la difesa personale femminile.

“Il Piano per il diritto allo studio – spiega il sindaco Rino Pruiti, assessore all’Istruzione – è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra che ha visto la collaborazione del Comune, delle dirigenti scolastiche e delle docenti, oltre al protagonismo e alla disponibilità di numerose associazioni del territorio. Ringrazio la presidente della Commissione Istruzione Giulia Lauciello per la sua apertura e la volontà di dialogo con tutta la comunità educante: proprio a questo scopo nei giorni scorsi la Commissione Istruzione è stata aperta alla partecipazione e agli interventi di tutti. Un grande plauso anche al Settore Istruzione che ha lavorato con molto impegno e sollecitudine per garantire che tutti i progetti possano partire fin dai primi giorni di scuola”.

Tra i tanti progetti, confermati lo Sportello psicologico, gli interventi per prevenire bullismo e cyberbullismo, violenza di genere e disturbi alimentari, lo sport per tutti, i progetti per conoscere il territorio e le buone pratiche di protezione civile. E in via innovativa, nell’ambito del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, saranno organizzati incontri tematici sul tema dell’Europa con la possibilità di una gita conclusiva al Parlamento europeo.

I numeri del Piano: agli Istituti scolastici Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini sono destinati rispettivamente 80 mila euro (52 mila euro per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa gestiti direttamente dalle scuole, 25 mila euro per lo Sportello di psicologia scolastica e 3 mila euro per il materiale didattico), oltre ad altri fondi messi a disposizione dai vari assessorati comunali (qualche esempio: 13 mila per il CCRR, 3.600 euro per Bimbo-banda, 2.000 per Sport Unicamente per tutti, 4.500 per le iniziative sulla legalità); alle scuole paritarie 73 mila euro, di cui quasi 30 mila euro alla Nova Terra per il progetto dedicati a bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento e il progetto di madrelingua inglese, mentre ammonta a quasi 20 mila euro il contributo alla scuola materna parrocchiale Don Stefano Bianchi, che si aggiunge al contributo di 430 mila euro previsto dalla Convenzione con la scuola. Infine alla Fondazione Ikaros verranno destinati fondi per 25 mila euro, per i progetti “Movimento e Nutrizione” e “InterpretarArti 2.0”.

“Con l’enorme investimento di risorse previste nel Piano – conclude il sindaco Pruiti – intendiamo investire sul futuro dei nostri ragazzi e ragazze, sostenendo le scuole e il lavoro quotidiano di docenti ed educatori. I fondi per le scuole non si esauriscono qui, perché ogni anno l’Amministrazione comunale si occupa dell’assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità dalle scuole dell’infanzia alle scuole superiori, garantisce la mensa a tutti e gli arredi per le aule, oltre agli interventi di manutenzione”.

