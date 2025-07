VIDEO – LINAROLO (PV), SEDICENNE DISPERSO NEL FIUME PO: SOCCORRITORI ACQUATICI E SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO DA IERI

(mi-lorenteggio.com) Linarolo, 24 luglio 2025 – Dal tardo pomeriggio di ieri vigili del fuoco impegnati in loc. Ponte della Becca, nel comune di Linarolo (PV), dove un ragazzo di 16 anni è stato visto inabissarsi nel fiume Po e non più riemerso.

Sul posto sono attualmente impegnati specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Piemonte.

Operazioni di ricerca in corso.