APPROVATO BILANCIO REGIONE, PRESIDENTE FONTANA E VICEPRESIDENTE ALPARONE: SOLIDITÀ E CONCRETEZZA LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE, PER I CITTADINI E LE IMPRESE LOMBARDE NON AUMENTANO LE TASSE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2025 – “Ancora una volta Regione Lombardia conferma tutta la propria solidità finanziaria approvando un provvedimento caratterizzato da affidabilità e concretezza. Elementi che sono alla base dell’azione di governo della nostra Giunta”. Così il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente con delega al Bilancio Marco Alparone commentano l’approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto e dell’assestamento al bilancio 2025-27.

“Anche in questa occasione – sottolinea il governatore Fontana – non mettiamo le mani nelle tasche dei lombardi e delle imprese lombarde, evitando di aumentare la pressione fiscale. Un quadro generale, quello di Regione Lombardia, che trova riscontri molto importanti e qualificati anche nella Credit Opinion pubblicata la settimana scorsa da Moody’s. Infatti, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione del rating, conferma per noi il giudizio Baa2 con outlook positivo, con un ‘notch’ al di sopra del rating fatto registrare dall’Italia (Baa3), caso eccezionale al livello mondiale”.

“Quello che, in maniera forte e chiara, va ben evidenziato, anche oggi – spiega il vicepresidente Alparone – è come il bilancio di Regione Lombardia sia sinonimo di solidità dei conti. Con una programmazione attenta e rivolta ai diversi ambiti nei quali ci troviamo a operare, riusciamo a dare risposte importanti ai cittadini e alle imprese, da sempre punto di riferimento centrale della nostra azione di governo. Un modo d’agire, il nostro, che ha come capisaldi il rigore amministrativo e la trasparenza nella gestione delle risorse”.

Tra le voci più significative dell’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale con effetti già sull’annualità 2025 si segnalano un incremento di 500 milioni di euro per investimenti nell’edilizia sanitaria e 300 milioni relativi al fondo sanitario per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Dai trasporti e mobilità (con un incremento di 35 milioni di spese correnti) all’agricoltura (+ 24 milioni), fino allo sviluppo sostenibile e dalla tutela del territorio e dell’ambiente (+ 6,5 milioni), il documento approvato evidenzia, poi, l’attenzione rivolta a importanti settori strategici di competenza regionale.

Infine, da segnalare, come previsto da una risoluzione approvata dal Consiglio, l’aumento delle percentuali massime di contributi ai Comuni destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata da riqualificare.