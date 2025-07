Il Castello Gamba – Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta a Châtillon ospita la mostra “Glacial Threads. Dalle Foreste ai Tessuti del Futuro”

(mi-lorenteggio.com) Châtillon, 25 luglio 2025 – Il Castello Gamba – Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta a Châtillon ospita, dal 26 luglio al 28 settembre, la mostra “Glacial Threads. Dalle Foreste ai Tessuti del Futuro”, un progetto di Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte in collaborazione con la Struttura patrimonio storico-artistico e gestione dei siti culturali della regione, e con la curatela di Fortunato D’Amico.

L’esposizione indaga il profondo legame tra arte, sostenibilità e moda rigenerativa. Partendo dal progetto Glacial Threads. From Forest to Future Textiles, promosso da Lenzing Group (leader mondiale nella produzione di fibre speciali a base di legno) con Cittadellarte, e finalizzato alla creazione di tessuti privi di microplastiche per proteggere i ghiacciai, la mostra affronta il tema del riscaldamento globale e dei cambiamenti socio-ecologici con una particolare attenzione per l’arco alpino.

Attraverso installazioni immersive, opere interattive e contenuti scientifici, il percorso accompagna i visitatori in un viaggio visivo e sensoriale: dalle foreste, simbolo di equilibrio naturale, ai tessuti del futuro, emblema di un’evoluzione responsabile. Un’esperienza che mette in luce il ruolo cruciale delle pratiche sostenibili e circolari nell’affrontare le sfide ambientali globali.

Il Maestro Pistoletto, da sempre noto per il suo impegno sociale e ambientale, candidato dalla Fondazione Gorbachev al Premio Nobel per la Pace 2025, attraverso le opere esposte stimola nel visitatore una riflessione sulla responsabilità collettiva. L’arte per Pistoletto è uno strumento per modificare la società e l’artista è un agente di cambiamento. L’arte, per Pistoletto, deve proporre soluzioni rigenerative utilizzando scienza e tecnologia per creare equilibrio e armonia con la natura.

La mostra, esplorando il legame tra arte, sostenibilità e innovazione tecnologica collima perfettamente con la missione culturale del museo. Il filone critico dell’ecologia, della sostenibilità e del rispetto della natura sta infatti prendendo forma all’interno della collezione permanente grazie a una serie di nuove acquisizioni che l’Amministrazione regionale ha promosso – Viviana Maria Vallet, Dirigente Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali e Coordinatore scientifico Castello Gamba.

L’incipit concettuale di “Glacial Threads. Dalle Foreste ai Tessuti del Futuro” nasce da una consapevolezza che oggi non possiamo più ignorare: la progressiva scomparsa dei ghiacciai e la necessità urgente di una presa di responsabilità collettiva per la salvaguardia dell’ambiente L’allestimento dell’esposizione dà forma a un percorso dove le opere di Michelangelo Pistoletto e quelle realizzate dalla sua organizzazione, Cittadellarte, introducono a una riflessione complessa sulla vita dei materiali, sul cambiamento climatico e sull’impatto delle azioni umane che condizionano gli sviluppi del futuro. L’arte si fa strumento attivo di trasformazione: entra nei territori, connette persone, comunità, istituzioni e imprese, dando forma a un processo rigenerativo che non si esaurisce nei confini del museo, ma si espande nei paesaggi del cambiamento – Fortunato D’Amico, curatore della mostra.

All’interno di Glacial Threads lo spazio espositivo, suddiviso in tre sale, si trasforma in un organismo vitale dove arte, pensiero ecologico e sperimentazione convivono in un dialogo fluido. Le opere di Pistoletto mirano a tessere una narrazione comune, come fibre che si intrecciano per generare una nuova trama culturale e ambientale.

In mostra, molte opere emblematiche del percorso creativo di Pistoletto. Metamorfosi, che esplora il concetto di trasformazione, individuale e collettiva, si propone come un invito alla riflessione sulla relazione tra arte, società e individuo; attraverso l’uso di specchi e di materiali comuni, Pistoletto mira a creare un’esperienza di partecipazione attiva, coinvolgendo lo spettatore nel processo creativo e nella riflessione sulla propria identità. La Mela Reintegrata rappresenta la ricomposizione degli elementi opposti: natura e artificio; la mela significa natura, il morso della mela significa artificio: con la Mela Reintegrata l’artificio assume il compito di ricucire la parte asportata dal morso e ricongiungere l’umanità alla natura, anziché continuare ad allontanarla da essa. L’Albero di Ama: divisione e moltiplicazione dello specchio riflette la dialettica dell’artista tra unità e divisione, rappresentata attraverso la sezione di un tronco che contiene uno specchio. In ultimo, La Formula della Creazione concetto centrale nell’opera di Pistoletto e nella sua visione del mondo; l’idea è che la connessione tra natura e artificio, o tra opposti in generale, generi qualcosa di nuovo e positivo, un “terzo soggetto” che si unisce ai due elementi originali. Questo terzo soggetto, rappresentato dal cerchio centrale, è il grembo della rinascita, dove si genera una nuova consapevolezza e un nuovo modo di vedere il mondo.

Le strutture Segno Arte di Pistoletto esposte accolgono abiti generati dal lavoro collettivo del dipartimento moda di Cittadellarte – B.E.S.T. (Better Ethical Sustainable Think-Tank) grazie alla collaborazione con i designer Blue of a Kind, Bav Tailor, Tiziano Guardini e Flavia La Rocca. Realizzati con le fibre biodegradabili utilizzate per proteggere i ghiacciai, i capi raccontano una moda rigenerativa e consapevole, proiettata oltre l’effimero. I geotessili, ideati dal gruppo Lenzing, privi di plastica, dopo essere stati utilizzati per due anni a copertura dei ghiacciai, vengono rimossi e reintegrati nel ciclo tessile, testimoniando un approccio circolare che tutela i ghiacciai e – al contempo – riduce l’impatto ambientale dell’industria della moda.

Infine, l’opera fotografica Dall’infinito alla Creazione, che cattura la maestosità e la fragilità dei ghiacciai introducendo il visitatore in una dimensione cosmica, dove il gesto dell’artista si fa punto di contatto tra l’universale e il quotidiano. Le declinazioni internazionali del Terzo Paradiso restituiscono l’eco di un’utopia concreta, che prende forma attraverso comunità, scuole, città, relazioni.

L’esposizione coinvolge la cultura, l’ambiente, l’economia e la convivenza sociale. Le azioni di Glacial Threads dialogano con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Moebius contenente testi critici del curatore Fortunato D’Amico e un’intervista a Michelangelo Pistoletto, tradotto in tre lingue: italiano, inglese e francese.

Durante tutto il periodo espositivo verranno realizzati workshop e conferenze curati dall’Accademia di Cittadellarte sui temi della mostra (di seguito il programma).

Scheda mostra

Sede: Castello Gamba – Museo d’Arte moderna e contemporanea, Châtillon

Località Crêt-de-Breil – 11024

Inaugurazione: venerdì 25 luglio ore 18.00

Date al pubblico: 26 luglio – 28 settembre 2025

Orario di apertura: martedì – domenica dalle 9.00 alle 19.00

chiuso i lunedì, tranne se festivi ed eccetto i mesi di luglio e agosto

CASTELLO GAMBA – Museo di Arte moderna e contemporanea

Arroccato su un promontorio roccioso affacciato in posizione panoramica sul fondovalle, incastonato in un parco di oltre 50.000 mq ricco di essenze vegetali rare e preziose, questo palazzo aristocratico realizzato agli inizi del Novecento, riconvertito a uso pubblico con funzione museale dopo un periodo di abbandono, dal 2012 ospita le collezioni regionali di arte moderna e contemporanea della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il castello ospita oggi la ricca collezione regionale di arte moderna e contemporanea: un patrimonio che annovera pittura, scultura, grafica e fotografia, e che si è costituito a partire dal 1948. Il percorso espositivo ha avvio nel parco e prosegue all’interno dell’edificio, sviluppandosi su due livelli lungo 13 sale, che presentano alcune tra le opere più significative della collezione, lungo un arco temporale che parte dall’Ottocento, incontra le principali correnti del Novecento, raggiunge gli anni Duemila, fino ad accogliere opere di artiste e artisti viventi.

Fondazione Pistoletto Cittadellarte

Cittadellarte è un’organizzazione non profit fondata nel 1998 a Biella (Italia) dall’artista Michelangelo Pistoletto, esponente dell’Arte Povera. Cittadellarte intende concretizzare il Manifesto Progetto Arte del maestro: creare un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che metta l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società. Cittadellarte è una scuola e un laboratorio vivente collegato a circa 300 ambasciatori in oltre 50 Paesi del mondo e a una rete di centinaia di istituzioni, ONG e organizzazioni di vario tipo. La missione di Cittadellarte è ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi, traducendo il simbolo del Terzo Paradiso in realtà e pratiche di co-creazione in tutti i campi di attività sulla base dell’equazione ‘libertà=responsabilità’.

Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Artista, pittore e scultore, animatore e protagonista della corrente artistica dell’Arte Povera. Attraverso una ricerca sull’autoritratto condotta negli anni Cinquanta, approda nei primi anni Sessanta alla realizzazione dei Quadri specchianti, che includono direttamente nell’opera la presenza dello spettatore e la dimensione reale del tempo. Con queste opere raggiunge in breve tempo il riconoscimento internazionale. Tra il 1965 e il 1966 produce un insieme di lavori intitolati Oggetti in meno, considerati basilari per la nascita dell’Arte Povera, di cui la sua Venere degli stracci, realizzata nel 1967, è considerata una delle opere più emblematiche. Promotore della “collaborazione creativa” già nel 1968, nel corso degli anni Novanta, con Progetto Arte e con la creazione a Biella di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e dell’Università delle Idee, mette l’arte in relazione attiva con i diversi ambiti del tessuto sociale al fine di ispirare e produrre una trasformazione responsabile della società. Nel 2003 ha iniziato la fase più recente della sua ricerca, il Terzo Paradiso, divenuto nel corso dei decenni successivi una grande opera collettiva e partecipata. Nel 2022 è stato pubblicato il suo libro più recente, La formula della creazione, in cui ripercorre i passi fondamentali e l’evoluzione del suo intero percorso artistico e della sua riflessione teorica. Nell’anno 2025 la Fondazione Gorbachev ha presentato la candidatura di Michelangelo Pistoletto al Premio Nobel per la Pace. Sue opere sono presenti nelle collezioni dei maggiori musei d’arte moderna e contemporanea.

Fortunato D’Amico

Fortunato D’Amico è un curatore d’arte indipendente, laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dove ha studiato arte contemporanea con Germano Celant. Ha insegnato design e architettura al Politecnico di Torino e di Milano, dove tuttora ricopre incarichi nei corsi di architettura. Ha tenuto numerosi workshop e conferenze presso università̀ straniere ed è promotore di progetti artistici multidisciplinari in ambito progettuale, scientifico, antropologico, sociale e ambientale. È tra gli organizzatori e promotori del Premio Internazionale di Architettura Dedalo Minosse e del Vergilius d’Oro di Mantova, manifestazione dedicata alla multidisciplinarietà̀ dell’architettura e dell’arte. È stato curatore del MaCS Mazda Contemporary Space di Milano. Ha realizzato mostre e installazioni presso istituzioni culturali e artistiche straniere. È uno dei curatori della Fondazione Pistoletto-Cittadellarte. È l’attuale presidente di Pensare Globalmente Agire Localmente, un’associazione no-profit con finalità̀ civiche e di utilità̀ sociale, nata per promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un piano d’azione concordato e firmato a Parigi nel 2015 da 193 Stati, che si sviluppa attraverso 17 obiettivi interdisciplinari da raggiungere entro il 2030.