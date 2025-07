AGGRESSIONE EBREI AUTOGRILL: MEGHNAGI (COMUNITÀ EBRAICA MILANO), ‘ANTISEMITISMO CRESCENTE, POLITICA METTA UN FRENO’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2025 – «Un fatto sconcertante si é verificato oggi presso l’Autogrill dell’autostrada Milano Laghi quando un uomo e un bambino di religione ebraica sono stati oggetto di una aggressione verbale con urlo: “Assassini, free Palestine!”. Un video che sta circolando in rete mostra un gruppo di persone che li circonda, intimandogli di tornare a “casa vostra” con riferimento al “genocidio” a Gaza. Il poveretto è stato aggredito fisicamente, picchiato da più persone che gli hanno spaccato gli occhiali e volevano portargli via il telefonino per cancellare le immagini. Una famiglia francese colpita ferocemente, l’ennesima manifestazione di un pericolosissimo rigurgito di crescente antisemitismo. Ci auguriamo, come Comunità ebraica di Milano, che le segnalazioni, già fatte alle Forze dell’Ordine, circoscrivano velocemente questo tipo di reazioni completamente fuori controllo che vengono generate dal clima di odio che i politici e il mondo della comunicazione continua a provocare con risultati sempre più fuori controllo e riteniamo fondamentale che la politica ponga un freno a questa pericolosa reazione. Siamo vicini a questi nostri correligionari che sono stati investiti e colpiti da simili barbare reazioni, che nulla hanno a che vedere con la tragica situazione in Medio Oriente». Lo ha dichiarato Walker Meghnagi, Presidente della Comunità Ebraica di Milano.