Figli di due madri, anche a Buccinasco il diritto al riconoscimento

L’Ufficio di Stato Civile del Comune è pronto ad accogliere la dichiarazione di riconoscimento anche della madre intenzionale, come previsto dalla sentenza n. 68 della Corte Costituzionale

Buccinasco (28 luglio 2025) – Con la storica sentenza 68/2025, la Corte costituzionale ha stabilito che i bambini nati in Italia da due donne che hanno condiviso un progetto genitoriale tramite procreazione medicalmente assistita (anche effettuata all’estero) possono essere riconosciuti fin dalla nascita come figli di entrambe le madri.

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la normativa che impediva alla madre intenzionale (compagna della donna che ha partorito) di essere riconosciuta come madre del bambino.

Ora quindi non è più necessaria l’adozione per la madre intenzionale e anche il figlio concepito da PMA all’estero può essere riconosciuto direttamente alla nascita come figlio di entrambe le madri.

Il principio è chiaro: non si può più negare il riconoscimento legale alla madre intenzionale e il Comune di Buccinasco, con l’Ufficio di Stato Civile, è pronto a garantire l’applicazione di questo diritto.

“La sentenza della Corte costituzionale – dichiara Martina Villa, assessora alle Pari opportunità e diritti civili – sancisce il principio fondamentale secondo cui non è il legame biologico a fondare la genitorialità ma il consenso consapevole, la responsabilità e la cura. Finalmente potremo accogliere le richieste di riconoscimento di donne che sono già madri e hanno il diritto di esserlo: figli già nati, registrati solo con la madre biologica, potranno ufficialmente essere dichiarati figli anche della madre intenzionale e i futuri nati potranno essere riconosciuti da entrambi le madri fin dalla nascita”.

“Si tratta di un doveroso atto di civiltà – conclude il sindaco Rino Pruiti – con il riconoscimento di un diritto di due madri che hanno condiviso il progetto di genitorialità. La consulta ora riconosce anche il diritto a dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% anche per la madre intenzionale, come avviene per il congedo di paternità ai padri. Passi avanti importanti sempre nell’interesse del bambino e delle famiglie”.