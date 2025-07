(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2025 – Un detenuto di 17 anni, di origini marocchine, in carcere per rapina, è evaso dal carcere minorile Beccaria di via Calchi e Taeggi. Il giovane avrebbe scavalcato le inferiate dell’istituto, facendo perdere le proprie tracc. Lo riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria.