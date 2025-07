Torna la GallaRunTen, prima corsa dopo la pausa estiva.Appuntamento il 14 settembre allo Stadio Azzurri d’Italia di Gallarate

La 10 chilometri competitiva, la 10 non competitiva e la Family Run: torna la GallaRunTen, la prima corsa dopo la pausa estiva del circuito Running people. E torna con un paio di novità importanti: partenza e arrivo allo Stadio Azzurri d’Itala delle Azalee e un circuito rinnovato e molto più veloce rispetto a quello dell’anno scorso, che verrà svelato più avanti.

La GallaRunTen 2025, presentata questa mattina – lunedì 28 luglio – a palazzo Borghi a Gallarate, gode della certificazione FIDAL.

Le iscrizioni on line della corsa sono già aperte al sito (https://sportpiu.org/gallarunten/) Inoltre ci si potrà iscrivere anche sabato 13 settembre al gazebo di Sport Più in piazza Libertà, perno del village che animerà il centro di Gallarate con tutte le società sportive e di volontariato della città per la Giornata dello sport. Iscrizioni aperte anche domenica mattina allo Stadio Azzurri d’Italia prima della gara.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione: Andrea Cassani, sindaco di Gallarate; Claudia Mazzetti, assessore a Cultura e Sport; Mauro Manzetti, presidente dell’Atletica Gallaratese; Luigi Macchi, referente del Comitato GallaRunTen; Annibale Bernasconi, vicepresidente della BCC Busto Garolfo e Buguggiate; Lorenzo Taboni di Autosalone Internazionale; Luigi Recalcati di Cedal; Massimiliano Elia di Hydroservice; Davide Aiello di Spedipra e Samantha Santamaria di Acof. Per Sport Più era presente Andrea Paglia, referente Eventi sportivi.

Le dichiarazioni:

Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha sottolineato il valore della manifestazione: «L’obiettivo e vivere tutti insieme la città facendo anche sport. La GallaRunTen è una corsa che piace ai gallaratesi e sono contento che quest’anno la partenza e l’arrivo saranno allo Stadio riqualificato Azzurri d’Italia».

L’assessore Claudia Mazzetti ha poi ricordato il contesto sportivo più ampio in cui si inserisce la tappa gallaratese di Running People: «Sabato sarà una giornata dedicata alla Festa dello sport con tutte le società gallaratesi presenti in centro città e domenica chiudiamo la settimana con la GallaRunTen. L’auspicio è vedere tantissimi giovani cittadini impegnati nelle varie discipline sportive».

Tra le realtà sportive che quest’anno daranno il proprio contributo alla riuscita della manifestazione ci sarà anche l’Atletica Gallaratese del presidente Mauro Manzetti: «La GallaRunTen sarà la terza gara provinciale che ospiteremo quest’anno all’impianto delle Azalee e siamo contenti di poter dare il nostro contributo alla riuscita di questa bella competizione». Luigi Macchi, del Comitato ha posto l’accento sulla collaborazione e su come questo appuntamento negli ultimi anni sia cresciuto in qualità e partecipazione.

Tra i partner Bcc Busto Garolfo Buguggiate è quello che accompagna l’intero circuito Running People. «Siamo la banca del territorio – ha affermato Annibale Bernasconi – e ci piace essere presenti in un’iniziativa che ha la rete tra i suoi valori fondanti. Una rete di persone e realtà sociali e imprenditoriali che vivono e conoscono il territorio».

Presenti in conferenza i partner storici della GallaRunTen, ovvero, Cedal: «è questa un’iniziativa per stare insieme, far dimenticare ai giovani l’uso dello smartphone per qualche ora e fare due passi all’aria aperta», ha detto Luigi Recalcati e Hydroservice con Massimiliano Elia che ha evidenziato «come la GallaRunTen è un bellissimo momento di comunità». Concetto ripreso da Samantha Santamaria di Acof.

Infine, una novità anche nella squadra dei partner di Running people – GallaRunTen, che annovera Autosalone Internazionale. «Sosteniamo lo sport e stiamo preparando la squadra per il 14 settembre».