TRIENNALE MILANO. Per tutto Agosto: ingresso gratuito 24a Esposizione Internazionale Inequalities

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2025 – Dall’1 al 31 agosto l’Esposizione Internazionale di Triennale Milano Inequalities sarà a ingresso gratuito. Sarà possibile visitare liberamente per tutto il mese, incluso Ferragosto, le mostre e i progetti speciali che esplorano il tema delle disuguaglianze attraverso lo sguardo di artisti, designer e architetti provenienti da tutto il mondo.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, dichiara: “Dopo il progetto Triennale on Tour, che tra giugno e luglio ha portato Inequalities in tutti i quartieri di Milano, la scelta di rendere gratuito l’accesso all’Esposizione Internazionale ad agosto è un ulteriore segnale della volontà di Triennale di aprirsi a pubblici sempre più vasti ed eterogenei. La gratuità in agosto offre in particolare a chi, per scelta o necessità, non ha lasciato Milano e a un pubblico di turisti italiani e internazionali, la possibilità di visitare la nostra grande Esposizione su Inequalities e le sue mostre dedicate alle città, alla longevità, all’importanza della biodiversità nella vita quotidiana”.

Da oggi, lunedì 28 luglio, sul sito triennale.org sarà possibile prenotare il biglietto d’ingresso omaggio della validità di un giorno, selezionando la data prescelta per la visita.

Oltre alla possibilità di visitare gratuitamente l’Esposizione Internazionale, ad agosto il pubblico potrà accedere agli spazi rinnovati del Piano Parco e al Giardino di Triennale. Il nuovo ristorante e caffè Cucina Triennale dal 4 al 25 agosto sarà aperto con orario ridotto 10.30 – 20.30 (caffè 10.30 – 20.30, ristorante 12.00 – 15.00), il ristorante Innocenti Evasioni / Terrazza Triennale sarà attivo nei consueti orari dall’1 al 10 agosto, per poi riaprire dal 26 agosto.

Informazioni e orari

Orari Esposizione Internazionale

martedì – domenica: 10.30 – 20.00 (ultimo ingresso 19.00)

apertura straordinaria: venerdì 15 agosto