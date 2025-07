ADESSO BASTA! Contro il genocidio di Gaza. Come molti sindaci, anche il Sindaco di Buccinasco ha sottoscritto l’appello al Presidente del Consiglio

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 luglio 2025 – Come molti sindaci, anche il primo cittadino di Buccinasco Rino Pruiti ha sottoscritto l’appello a

On. Giorgia Meloni

On. Antonio Tajani

in allegato trasmettiamo appello urgente sottoscritto dalle sindache e dai sindaci italiani nella certezza che vorrete ascoltare la nostra voce.

ADESSO BASTA!

A Gaza è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Alle vittime quotidiane degli attacchi militari si aggiungono ormai quotidianamente morti per la fame, molti dei quali bambini: vittime di una carestia voluta e imposta. Tutto ciò non è più guerra ma punizione collettiva.

Gli aiuti sono bloccati: solo pochi camion al giorno, contro gli almeno 500 necessari. In Giordania giacciono magazzini colmi di cibo, che non viene distribuito perché il governo israeliano lo impedisce deliberatamente. Si affama una popolazione intera per piegarla con la fame.

Non possiamo tacere. Non possiamo continuare a guardare senza agire.

Il silenzio, in questo caso, è complicità.

Noi Sindache e Sindaci d’Italia chiediamo con forza al Governo Italiano:

– di esercitare ogni pressione politica e diplomatica sul Governo di Israele per sbloccare immediatamente l’accesso agli aiuti alimentari;

– che tali aiuti vengano gestiti solo ed esclusivamente dalle Agenzie dell’ONU, le uniche con legittimità e imparzialità e non più la Gaza Humanitarian Foundation, ente evidentemente non in grado di assolvere a un mandato umanitario;

– che l’Italia si faccia promotrice attiva di un cessate il fuoco e di una soluzione politica che ponga fine all’occupazione e alla distruzione della Striscia di Gaza.

Accogliamo e rilanciamo l’appello di Papa Leone XIV e della società civile globale:

FERMIAMO LA BARBARIE. NON C’È PIÙ TEMPO

Agrate Brianza SIMONE SIRONI

Aosta GIANNI NUTI

Baranzate LUCA ELIA

Barzanò GUALTIERO CHIRICÒ

Basiano STEFANIA SOLCIA

Basiglio LIDIA REALE

Bellinzago Lombardo MICHELE AVOLA

Bergamo ELENA CARNEVALI

Binasco LIANA CASTALDO

Bollate FRANCESCO VASSALLO

Brescia LAURA CASTELLETTI

Buccinasco RINO PRUITI

Bussero MASSIMO VADORI

Busto Garolfo GIOVANNI RIGOLI

Caltrano ALBERTO DAL SANTO

Cambiago MARIA GRAZIA MANGIAGALLI

Campobasso MARIA LUISA FORTE

Canegrate MATTEO MODICA

Carrè VALENTINA MACULAN

Casarile SILVANA CANTORO

Castellanza CRISTINA BORRONI

Cavernago GIUSEPPE TOGNI

Cernusco sul Naviglio PAOLA COLOMBO

Cerro al Lambro GIANLUCA DI CESARE

Cesano Boscone MARCO POZZA

Chiuppano ANDREA SEGALLA

Cologno al Serio CHIARA DRAGO

Cologno Monzese STEFANO ZANELLI

Cuggiono GIOVANNI CUCCHETTI

Cusano Milanino CARLA PESSINA

Dairago PAOLA ROLFI

Dronero MAURO ASTESANO

Fermo PAOLO CALCINARO

Gorgonzola ILARIA SCACCABAROZZI

Grezzago NATALE PULICI

Gudo Visconti NUNZIO OMAR CIRULLI

Inveruno NICOLETTA SAVERI

Lecco MAURO GATTINONI

Legnano LORENZO RADICE

Lesmo SARA DOSSOLA

Liscate FUCCI LORENZO

Locate Triulzi DAVIDE SERRANÒ

Lodi Vecchio LINO OSVALDO FELISSARI

Lomagna SINDACO CRISTINA MARIA CITTERIO

Marano Vicentino MARCO GUZZONATO

Melzo ANTONIO FUSÈ

Monticello Conte Otto GILBERTA PEZZIN

Nanto MANUELA VECCHIATTI

Noviglio FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE

Paderno Dugnano ANNA VARISCO

Pantigliate LORENZO MIGLIOLI

Paullo LUIGI GIANOLLI

Pavia MICHELE LISSIA

Pietracatella ANTONIO TOMASSONE

Pieve Emanuele PIERLUIGI COSTANZO

Pioltello IVONNE COSCIOTTI

Piovene Rocchette RENATO GROTTO

Polizzi Generosa GANDOLFO LIBRIZZI

Pozzuolo Martesana ANGELO CATERINA

Pradalunga NATALINA VALOTI

Quartu Sant’Elena GRAZIANO MILIACA

Rho ANDREA ORLANDI

Ronco Briantino FRANCESCO COLOMBO

Rosate CARLO TARANTOLA

San Valentino in Abruzzo Citeriore ANTONIO D’ANGELO

San Vito di Leguzzano UMBERTO POSCOLIERO

San Zenone al Lambro ARIANNA TRONCONI

Segrate PAOLO MICHELI

Seregno ALBERTO ROSSI

Settimo Milanese FABIO RUBAGOTTI

Settimo Torinese ELETTRA PIASTRA

Solaro NILDE MORETTI

Solza SIMONE BIFFI

Ternate LORENZO BARATELLI

Thiene GIANANTONIO MICHELUSI

Tollo ANGELO RADICA

Torino STEFANO LO RUSSO

Torri di Quartesolo GIANLUCA GHIRIGATTO

Trezzano Rosa DIEGO CATALDO

Trezzo sull’Adda DIEGO TORRI

Truccazzano FRANCO DE GREGORIO

Turano Lodigiano SUSANNA CASALI

Val Liona MAURIZIO FIPPONI

Vaprio d’Adda MARCO GALLI

Vermezzo con Zelo ADA RATTARO

Vernate CARMEN MANDUCA

Vicenza GIACOMO POSSAMAI

Vimodrone DARIO VENERONI

Vittuone LAURA BONFADINI

Vizzolo Predabissi LUISA SALVATORI

Zibido San Giacomo SONIA BELLOLI

Zugliano SANDRO MACULAN