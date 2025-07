BILANCIO. IL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO APPROVA LA VARIAZIONE 2025-2027

Conte: “Manovra di ascolto e di prospettiva, che punta alle necessità e alla cura della nostra città”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2025 – Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera con 26 voti a favore e 9 contrari la variazione di Bilancio 2025-2027.

La manovra, votata alla presenza del sindaco, Giuseppe Sala, aggiorna le previsioni di inizio 2025 per rispondere ai bisogni della città e rappresenta l’assestamento più rilevante degli ultimi anni, stanziando il 7% di risorse in più rispetto al bilancio di previsione per le nuove esigenze da affrontare nei prossimi mesi, sia in termini di servizi, sostenuti dalla spesa corrente che si assesta a 4,3 miliardi di euro, sia di investimenti in opere, finanziati in conto capitale.

“Più servizi e meno debiti per un bilancio coraggioso e vicino ai bisogni dei milanesi. Significa – afferma Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa – più risorse per il trasporto pubblico, per il welfare, per la cultura diffusa nei quartieri e la scuola, per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori, per la cura delle nostre strade e delle nostre case popolari. È una manovra di ascolto e di speranza, che punta alle necessità delle nostre cittadine e cittadini. Ora guardiamo avanti, pronti ad affrontare i prossimi impegni per continuare a costruire una città sempre più giusta, viva e attenta alle persone”.

In termini di servizi alla città, la manovra mette a disposizione 186 milioni di euro di risorse aggiuntive: la quota maggiore, 59 milioni, è per il trasporto pubblico locale, seguita da 24 milioni per le politiche sociali, 15,8 milioni per la Cultura e l’Educazione, oltre 8 milioni per la Sicurezza, 7 milioni per l’aumento dei salari dei lavoratori del Comune e oltre 6 milioni per la pulizia della città. Contestualmente, si procede all’estinzione anticipata di mutui per 109 milioni di euro. “Con una operazione di responsabilità nei confronti delle giovani generazioni, alleggeriamo anche il peso del debito per gli anni futuri”, ha spiegato Conte. E per la cura della città “destiniamo 30 milioni di euro in più per la manutenzione delle strade e 22 milioni per gli interventi sulle case di edilizia residenziale pubblica. Scelte che l’amministrazione comunale ha impostato e, grazie al voto del Consiglio comunale, saranno sviluppate partendo dall’ascolto e dall’obiettivo primario di intervenire per migliorare la vita dei cittadini”.

La manovra appena approvata, dopo una discussione d’Aula iniziata lo scorso 14 luglio, fa seguito alla variazione straordinaria deliberata la scorso febbraio per i tagli imposti dalla legge finanziaria, che hanno inciso per 44,2 milioni di euro sul bilancio del triennio 2025-2027.