(mi-lorenteggio.com) Zelo Buon Persico, 29 luglio 2025 – Stamane, intorno alle ore 6.20, lungo la. SP 16, un autotreno, carico di birra, si è ribaltato, occupamdo entrambe le carreggiate. L’autista, una donna di 48 anni, è stata soccorsa e valutata in loco, senza essere trasportata in ospedale. Per rimuovere l’autotreno dalla carreggiata i vigili del fuoco hanno utilizzato una auto-pompa serbatoio e un’autogru, mentre i Carabinieri hanno fatto tutti i rilievi.

Redazione