Milano, spaccio di farmaci con Benzodiazepina: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un cittadino marocchino di 46 anni, irregolare, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 20, gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia a seguito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, nelle zone di Piazza Duca d’Aosta, via Benedetto Marcello, Porta Venezia e vie limitrofe, hanno controllato il 46enne il quale ha consegnato spontaneamente due compresse di Rivotril. I poliziotti della volante del commissariato di via Schiaparelli, giunti in ausilio hanno rinvenuto nello zaino dell’uomo 90 euro, altre 60 compresse e un falcone di 10 ml dello stesso farmaco.

Nella stanza a suo uso, in un appartamento in zona Bovisa gli agenti hanno trovato 28 capsule di Pregabalil, due compresse e un flacone di 10 ml di Rivotril.

Inoltre, sono state sequestrate 17 ricette mediche, diverse di provenienza furtiva, 8 cellulari, 6 orologi e prodotti di profumeria, tutto materiale per il quale l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Redazione