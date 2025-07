(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2025 – Questa notte, intorno alle ore 2.10, in via Crema, in zona Porta Romana, un uomo, per cause in fase di accertamento, è stato accoltellato in strada. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni.

Redazione