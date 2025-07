Rho. Bonus sociale Tari 2005: a partire da settembre, tariffa aumentata per consentire aiuti a chi è in difficoltà

L’assessore Violante: “Ci adeguiamo a quanto disposto dal Decreto del governo”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 luglio 2025 – Con il DPCM del 21/01/2025 n. 24 il Governo Meloni ha introdotto a partire dal marzo 2025 il Bonus sociale sulla tariffa rifiuti (Tari), per ottenere i fondi necessari la TARI sarà aumentata di 6 euro a ogni utente nella fattura a partire da settembre.

In bonus consisterà in una riduzione del 25 % della TARI e potrà essere automaticamente riconosciuto in fattura agli utenti domestici che avranno ottenuto un ISEE valido e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro;

nuclei familiari con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulti superiore a 20.000 euro.

Gli utenti non dovranno produrre alcuna istanza o documento (es. ISEE), che in ogni caso non potranno essere ricevuti dagli uffici di A.Se.R e verranno restituiti al mittente.

L’ARERA ha introdotto una nuova componente perequativa nazionale (UR3) destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari del BONUS SOCIALE TARI. E’ stata sempre ARERA, con la delibera 133/2025, ad avere fissato a sei euro (oltre IVA) a utenza la nuova componente perequativa Ur3, necessaria a garantire la copertura del bonus rifiuti che sarà visibile nella fattura TARI a partire dal mese di settembre 2025, tali somme verranno interamente riversate da A.Se.R alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

Per gli utenti che hanno optato per la fatturazione su base annuale, la componente UR3 di competenza 2025 verrà applicata nel mese di gennaio 2026, unitamente a quella dell’anno di riferimento.

“D’intesa con A.Se.R. abbiamo presentato il bonus e i provvedimenti relativi nella Commissione Conti svoltasi lunedì 28 luglio 2025 – spiega l’assessore ai Tributi Nicola Violante – Ogni utente si troverà un aumento da affrontare, quei fondi andranno a beneficio di chi si trova maggiormente in difficoltà. Ci adeguiamo alla decisione del Governo, che ha definito un bonus senza avere già in cassa risorse per concederlo alle famiglie meno abbienti e chiedendo uno sforzo in più agli altri cittadini”.