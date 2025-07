Ritorno al Benessere a Monticello SPA: a Ferragosto il pre-opening con un calendario ricco di appuntamenti

(mi-lorenteggio.com) Monticello Brianza, 29 luglio 2025 – Dopo la pausa per lavori di rinnovamento, Monticello SPA riapre le sue porte il 15 agosto con un’anticipazione speciale che introduce le grandi novità in arrivo a settembre.

Un viaggio che inizia già all’ingresso, con una hall completamente rinnovata, pronta ad accogliere gli ospiti in un’atmosfera calda, moderna e immersiva. Da qui, l’esperienza continua tra format di eventi inediti, momenti pensati per coinvolgere tutti i sensi e un’idea di benessere sempre più completa. Tra le novità il Bistrot ampliato e rinnovato, aperto anche agli ospiti esterni: un nuovo spazio dove gusto e relax si incontrano in modo naturale, perfetto per una pausa gustosa, un aperitivo con gli amici o una coccola dopo il lavoro.

Alle porte di Milano, circondata dai dolci paesaggi della Lombardia, Monticello SPA è la destinazione perfetta per chi cerca una fuga dalla routine e una ricarica di energia. Dal 15 al 31 agosto, ogni giorno sarà animato da un mix travolgente di benessere e divertimento, trasformando ogni visita in un’esperienza da vivere e rivivere.

Il calendario estivo si apre a Ferragosto con un’accoglienza speciale: assaggi di frutta di stagione, colorati, succosi e perfetti per rinfrescarsi tra un tuffo e una pausa al sole con un sottofondo musicale lounge, che accompagnerà dolcemente ogni momento. Per prendersi cura della pelle, sarà disponibile la crema solare Terme di Saturnia, una coccola beauty firmata da uno dei brand simbolo del benessere italiano. A pranzo, il buffet si arricchisce con una gustosa grigliata di carne ideale da godere all’aperto in compagnia. E quando il sole cala, la festa non si ferma: un ingresso serale esclusivo con aperitivo e specialità BBQ, musica, luci soffuse e relax a bordo piscina, sotto un cielo stellato. Un’esperienza che mescola sapori, atmosfera e benessere per un Ferragosto da ricordare.

Le sorprese però non finiscono qui. Gli altri imperdibili appuntamenti, inclusi nell’ingresso SPA, sono:

16 e 23 agosto: Beauty Day Spa con cerimonie di benessere realizzate con prodotti Terme di Saturnia e con esperti a disposizione per consulenze personalizzate.

Beauty Day Spa con cerimonie di benessere realizzate con prodotti Terme di Saturnia e con esperti a disposizione per consulenze personalizzate. 17, 24 e 31 agosto : serate animate dalla musica del DJ per atmosfere vibranti e coinvolgenti.

: serate animate dalla musica del DJ per atmosfere vibranti e coinvolgenti. 18 agosto : mini sedute di massaggio viso da 10 minuti con crio sfere ghiaccio per una sensazione di freschezza e rigenerazione.

: mini sedute di massaggio viso da 10 minuti con crio sfere ghiaccio per una sensazione di freschezza e rigenerazione. 19 agosto : sessioni di Silent Yoga sulla terrazza Sunset, dove movimento e respiro si fondono in un’atmosfera ovattata per un’esperienza di ascolto e connessione profonda.

: sessioni di Silent Yoga sulla terrazza Sunset, dove movimento e respiro si fondono in un’atmosfera ovattata per un’esperienza di ascolto e connessione profonda. 20 agosto : degustazioni di spiedini di frutta fresca durante la giornata, un tocco di leggerezza e gusto.

: degustazioni di spiedini di frutta fresca durante la giornata, un tocco di leggerezza e gusto. 21 agosto : musica dal vivo con la voce e l’energia di Daniele Bellitto, noto cantante, produttore e autore italiano.

: musica dal vivo con la voce e l’energia di Daniele Bellitto, noto cantante, produttore e autore italiano. 22 agosto : Championship Aufguss Nights, spettacolari Aufguss Show condotti dagli esperti aufgussmeister di Monticello SPA che hanno partecipato ai recenti Campionati Mondiali, per una serata all’insegna dello spettacolo e del benessere.

: Championship Aufguss Nights, spettacolari Aufguss Show condotti dagli esperti aufgussmeister di Monticello SPA che hanno partecipato ai recenti Campionati Mondiali, per una serata all’insegna dello spettacolo e del benessere. 25 agosto : prova gratuita di Watsu, uno speciale massaggio in cui la pratica dello shiatsu è realizzata in acqua.

: prova gratuita di Watsu, uno speciale massaggio in cui la pratica dello shiatsu è realizzata in acqua. 26 agosto : Silent Meditation – momenti di quiete nella Panoramic Jungle: suoni naturali accompagnano delle sessioni di meditazione pensate per ritrovare equilibrio interiore.

: Silent Meditation – momenti di quiete nella Panoramic Jungle: suoni naturali accompagnano delle sessioni di meditazione pensate per ritrovare equilibrio interiore. 27 agosto: Floating SoundBath, un’esperienza meditativa che combina il rilassamento del galleggiamento in acqua con le vibrazioni sonore.

Floating SoundBath, un’esperienza meditativa che combina il rilassamento del galleggiamento in acqua con le vibrazioni sonore. 28 agosto: una make-up artist sarà a disposizione per consulenze e sedute di trucco personalizzato per valorizzare i punti di forza delle ospiti e farle sentire ancora più belle.

una make-up artist sarà a disposizione per consulenze e sedute di trucco personalizzato per valorizzare i punti di forza delle ospiti e farle sentire ancora più belle. 29 agosto: Aufguss World nella sauna panoramica, con show a tema “Mondo” arricchiti con musiche e costumi tradizionali.

Aufguss World nella sauna panoramica, con show a tema “Mondo” arricchiti con musiche e costumi tradizionali. 30 agosto: musica dal vivo a bordo vasca per una serata ricca di emozioni.

Per chi vuole dedicarsi una coccola, fino alla fine di agosto è in promozione il Calco Drenante e Modellante Terme di Saturnia. Un trattamento di 80 minuti pensato per rimodellare e tonificare addome e fianchi grazie a un mix di farine fossili, sali minerali e oli essenziali, applicati con uno specifico massaggio. Ideale per la remise en forme estiva, favorisce il drenaggio, nutre i tessuti e migliora l’elasticità cutanea.

Ogni giorno a Monticello SPA diventa un’occasione per ritrovare energia, lasciarsi sorprendere e vivere emozioni fuori dall’ordinario.

