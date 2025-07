ZAF: “Necessarie soluzioni per tutelare i lavoratori”

Oggi la sindaca Sonia Belloli ha partecipato all’audizione della Commissione regionale per le Attività produttive. A breve la Prefettura, coinvolta nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, convocherà un tavolo di confronto con la proprietà

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (29 luglio 2025) – «È fondamentale che tutte le istituzioni facciano quanto possibile per creare una rete in grado di garantire soluzioni alle famiglie dei lavoratori della ZAF a rischio licenziamento»: è il commento della sindaca Sonia Belloli, che oggi ha preso parte all’audizione della Commissione Attività produttive del Consiglio Regionale sulla vertenza della storica azienda di Zibido San Giacomo.

All’incontro, hanno partecipato l’amministrazione comunale, i sindacati e la direzione competente di Città Metropolitana di Milano, ma non la società.

La sindaca Belloli è in contatto con il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che aveva coinvolto nei giorni scorsi chiedendone un intervento di mediazione. Dopo l’incontro di giovedì scorso al MISE, la prefettura ha annunciato che convocherà a breve un tavolo di confronto tra sindacati e proprietà.

«Come amministrazione comunale – prosegue la sindaca Belloli – ci siamo messi da subito al fianco dei lavoratori, cercando sinergie istituzionali e mettendoci a diposizione per creare un accordo territoriale che dia una risposta sul futuro dei dipendenti della ZAF».