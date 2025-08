Incidente a Cesano Boscone, 24enne investito al Q.re Giardino

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 1 agosto 2025 – Intorno alle ore 18.25, in via delle Acacie, all’altezza dell’incrocio con via dei Mandorli, al Q.re Giardino, un 24enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser stato urtato da un veicolo.

Stamane, al Q.re Tessera, in via Gramsci, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto; fortunatamente, il motociclista, un uomo di 54 anni non è rimasto ferito e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Redazione