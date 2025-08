TuttiPiù recenti



MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 1° agosto 2025 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, e fino alle 21 di domani, sabato 2 agosto, e un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalla mezzanotte fino alle 21 di domani.



Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.



Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.