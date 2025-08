VARIANTE DI TIRANO, MORELLI: TEMPI RISPETTATI, GOVERNO LAVORA ALACREMENTE PER OLIMPIADI 2026

(mi-lorenteggio.com) Roma 1 agosto 2025 – “Tempi rispettati. Promessa mantenuta”. Il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli oggi sul cantiere della ‘Variante di Tirano, che si snoda lungo la strada statale 38 dello Stelvio, esprime “grande soddisfazione per il lavoro svolto da Anas e da oltre 220 operai per un’opera che, rispettando perfettamente il cronoprogramma, verrà conclusa prima delle Olimpiadi, confermando quanto il Governo sia attento alla manifestazione olimpica e quanto tutti gli enti e le aziende legate all’esecutivo stiano lavorando alacremente per raggiungere l’obiettivo”.

La nuova variante, sulla quale sono stati investiti 221 milioni di euro e che si estende per 6,6 km, partirà dalla rotatoria di Villa di Tirano, supererà il fiume Adda e lo costeggerà fino alla rotatoria di Campone.

Il senatore della Lega ha messo in risalto “i significativi progressi nelle opere principali” ricordando che “è stato completato il varo dell’impalcato del ponte di Stazzona, così come la prima campata del ponte di Tirano; mentre per la galleria naturale, sono stati scavati oltre 719 metri su 978 previsti, con intensificazione dei turni di lavoro per concludere entro l’inizio dei Giochi”.

“Un’infrastruttura che migliorerà la sicurezza e il flusso del traffico e ridurrà i tempi di percorrenza, separando il traffico di transito da quello locale – ha detto Morelli – ma anche un tassello fondamentale per migliorare la viabilità in Valtellina e sostenere la logistica dei giochi Invernali 2026”.

“Il rispetto dei tempi e la qualità dell’esecuzione sono la dimostrazione concreta dell’attenzione e dell’efficacia dell’azione del Governo sul territorio”, ha concluso Sottosegretario.