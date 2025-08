AREA B E AREA C. LA GIUNTA PROROGA DI UN ANNO L’ENTRATA IN VIGORE DEI DIVIETI PER LE MOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2025 – Entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. La Giunta ha deliberato che l’avvio di tali limitazioni sarà prorogato di un anno.

Si stima, sulla base dei dati Aci e delle rilevazioni delle telecamere di Area B, che complessivamente sarebbero state 90.530 le moto e i motocicli oggetto delle limitazioni; di queste la quota più consistente sarebbe stata quella dei veicoli a benzina a quattro tempi, 81.400 circa (42.800 per gli Euro 0, 19.200 gli Euro 1 e 19.400 gli Euro 2).

Considerata la consistenza del parco circolante, posporre il divieto consente di rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento, garantendo anche una maggiore gradualità per l’applicazione della disciplina viabilistica, e una più ampia adesione al sistema MoVe-In per Area B, recentemente aperto anche ai veicoli a due ruote.

Redazione