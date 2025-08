ARREDO URBANO. CONCLUSO IL RESTAURO DELLA FONTANA E DELLA SCULTURA “IL CENTAURO” DI PIAZZA ENZO PACI, NEL MUNICIPIO 6

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2025 – Proseguono le attività conservative sul patrimonio monumentale della città a cura dell’Unità Fontane e Monumenti del Comune di Milano. Si sono conclusi i lavori per il restauro della scultura di bronzo “Il Centauro” del famoso scultore polacco Igor Mitoraj e per la riqualificazione della fontana di piazza Enzo Paci, nel quartiere di Sant’Ambrogio II del Municipio 6.

La statua realizzata dall’artista polacco Mitoraj, quasi unica nel suo genere, è stata installata nella piazza nel 1990 e, insieme alla fontana, al centro della quale è collocata, rappresenta un elemento attrattivo e di ritrovo per la comunità del quartiere.

L’intervento di restauro è stato realizzato con l’obiettivo di valorizzare l’impronta lasciata sulla città da questo iconico scultore di livello internazionale, che ha firmato sempre nel capoluogo meneghino un’altra importante opera, il “Grande Toscano” collocata nel centro cittadino e proprio di recente oggetto di un intervento che l’ha riportata al suo originale splendore.

Nel caso del monumento di piazza Enzo Paci, gli interventi effettuati hanno previsto il recupero completo della patina protettiva della scultura e il rinnovamento estetico del fondo vasca della fontana, in rapporto anche al suo bordo vasca realizzato in granito rosa di Baveno.

I lavori hanno consentito di aumentare la qualità conservativa e manutentiva dell’intero manufatto. Per quanto riguarda l’opera in bronzo, le attività si sono concentrate nella pulitura complessiva delle superfici, interessate da naturali fenomeni ossidativi del bronzo e dal deposito di velature calcaree date dalla presenza dei getti d’acqua della vasca che la circonda. È stata rinnovata la finitura superficiale mediante l’applicazione di cere microcristalline nella tonalità originaria: questa attività viene svolta con cadenza decennale ed è rivolta a mantenere ottimale la percezione della scultura nella sua composizione, tipica di molte opere dello scultore.

La fontana ha richiesto il rinnovo del fondo vasca, attività che viene cadenzata dall’Amministrazione orientativamente ogni 6-8 anni. Il fondo vasca è realizzato in resina colorata, con pigmento di colore blu ciano e periodicamente risulta necessario rinnovare questo strato di finitura, principalmente per l’usura apportata progressivamente dai trattamenti dell’acqua di ricircolo – che tendono a schiarire progressivamente negli anni il tono -, ma anche a seguito dei danneggiamenti provocati dalle azioni vandaliche.

Adiacente alla fontana monumentale di piazza Enzo Paci c’è un’altra importante opera scultorea, precedente alla realizzazione della vasca e dello stesso “Centauro”: la “Grande Rotazione” dello scultore Nino Cassani, anch’essa ripulita e trattata con un protettivo da parte dell’Amministrazione.

“Prosegue l’importantissimo lavoro di cura e restauro del patrimonio di fontane e monumenti pubblici milanese nei quartieri della città – lo dichiara l’assessora ai Quartieri Gaia Romani -. Un sincero ringraziamento va ai tecnici del Comune di Milano, per il costante impegno profuso nel restituire bellezza e decoro ai cittadini e alle cittadine, a cui rivolgo l’appello di rispettare e tutelare un patrimonio che appartiene alla collettività”.

Alla riaccensione della fontana hanno partecipato, ieri mattina, l’assessora Romani e il Presidente del Municipio 6 Santo Minniti.