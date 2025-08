Giubileo dei giovani. Maxi ledwall del centro per la gestione della sicurezza dell’evento per gestire oltre 300 telecamere, di cui 131 puntate su Tor Vergata

(mi-lorenteggio.com) Roma, 2 agosto 2025 – È una piattaforma di 131 telecamere remotizzate, capaci di “prendere forma” sul maxi led wall del Centro per la Gestione della sicurezza dell’evento quello su cui la Questura di Roma può contare per monitorare la spianata di Tor Vergata.

Occhi elettronici, dunque, puntati sui varchi di accesso e sui settori riservati ai fedeli, così da amplificare il controllo sul campo garantito dalle migliaia di agenti delle Forze di polizia impegnati in attuazione del dispositivo di sicurezza pianificato in occasione dell’evento.

Si aggiungono altre 115 telecamere deputate al controllo delle linee della metropolitana, con particolare riferimento alla Linea A ed alle stazioni Cinecittà ed Anagnina, senza tralasciare la Metro C, principali hub logistici utili ad approdare ai luoghi del Giubileo dei Giovani.

Non manca, poi, il supporto degli oltre 100 ulteriori dispositivi ottici installati a presidio delle aree urbane, anche in questo caso accessibili da remoto dal Centro per la gestione della sicurezza dell’evento.

L’insieme degli impianti può essere attivato ed utilizzato dal predetto Centro a cura degli operatori della Questura in base alle esigenze, consentendo una verifica in tempo reale degli scenari e consentire una risposta tempestiva ad ogni dinamica, anche calibrata in ragione della tipologia di competenze necessarie, affidate ai diversi enti convolti nella gestione degli appuntamenti giubilari.

