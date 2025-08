Maltempo. Crolla muro di contenimento sulla Statale Regina in località Carate Urio, convocato un tavolo tecnico

(mi-lorenteggio.com) Como, 2 agosto 2025 – Nella decorsa notte, si è verificato un importante smottamento che ha causato il crollo di un muro di contenimento sulla Statale Regina in località Carate Urio e che ha arrecato anche qualche danneggiamento. Scongiurati danni alle persone. A seguito dell’immediata azione di coordinamento della Prefettura, è stato convocato un tavolo tecnico straordinario presso la Questura di Como per predisporre adeguati servizi con l’ausilio di apposite pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale del Comune interessato al fine definire le misure operative immediate per il ripristino della viabilità in sicurezza nel più breve tempo possibile, coordinando l’impiego delle forze dell’ordine e delle squadre tecniche.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti della Questura di Como, della Sezione di Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, con il sindaco di Carate Urio e rappresentanti dell’A.N.A.S. Oltre alla messa in sicurezza della strada, riaperta nel pomeriggio su entrambi i sensi di marcia, è stata garantita la presenza, dalla mattinata e sino a cessate esigenze, di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Locale per gestire ogni possibile criticità del flusso veicolare.

Inoltre, a causa del danneggiamento, sempre a seguito dei forti temporali della notte, di un semaforo “intelligente” sulla Statale Regina in località Sala Comacina, posizionato per la regolamentazione del traffico, nel medesimo tavolo sono state disposte specifiche pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale che garantiranno presenza costante per garantire il normale svolgimento della viabilità nel fine settimana, durante il quale il flusso dei veicoli è particolarmente intenso.