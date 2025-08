(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2025 – Al TAM Teatro Arcimboldi di Milano nasce quest’anno una stagione pensata per celebrare la grande danza.

Una proposta che consolida il legame tra il TAM e il grande repertorio classico, offrendo al pubblico una visione strutturata e coerente della scena coreutica internazionale.

Il balletto diventa quindi protagonista di quattro appuntamenti di alto profilo, tra repertorio classico e novità coreografiche, con una riduzione del 40% sul totale dei biglietti.



TAM Ballet rappresenta infatti un sogno ambizioso: restituire centralità alla danza classica nel panorama culturale italiano, offrendo nuove prospettive ai giovani talenti e un’esperienza di altissimo livello al pubblico. Fondata nel 2024 dalla visione artistica di Gianmario Longoni e Caterina Calvino Prina, la compagnia nasce grazie al sostegno e all’impegno del TAM Teatro Arcimboldi Milano, che ne diventa la casa stabile e il cuore pulsante delle attività.



Anche per questa nuova Stagione, tutti gli spettacoli in abbonamento saranno accompagnati dalla musica dal vivo di Orchestra Filarmonica Italiana, già al fianco dei balletti di AUB in TAM nelle precedenti messe in scena.



Fondata nel 2005 a Milano, l’Accademia Ucraina di Balletto rappresenta oggi un punto di riferimento nella formazione di danza classica secondo il metodo Vaganova. Con un percorso formativo completo di otto anni, che unisce tecnica, arte e crescita personale, accoglie studenti italiani e internazionali offrendo un ambiente altamente qualificato e un’educazione a 360 gradi.

Accreditata dalla Regione Lombardia e certificata ISO 9001:2015, l’Accademia si distingue anche per l’attiva partecipazione degli studenti a produzioni di repertorio classico, in particolare sul prestigioso palco del TAM Teatro Arcimboldi Milano. Qui ha presentato negli anni titoli iconici come “Lo Schiaccianoci”, “Don Quixote”, “La Bella Addormentata” e “La Fille Mal Gardée”, ottenendo un crescente successo di pubblico e critica.

Un crescendo costante per l’Accademia, che ha portato alla stagione appena conclusa, come l’anno di maggiore crescita e consolidamento sul territorio italiano e sempre più anche estero.

Oltre alla danza classica, dal 2022 l’Accademia ha avviato “Formazione TAM”, un triennio di alta formazione in danza contemporanea, e dal 2023 ha aperto una sede anche presso il Teatro Lirico di Cagliari.

Dal 2024, l’Accademia è accreditata come Ente per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia (n.1464 del 02/12/2024) a testimoniare il suo ruolo di riferimento nella formazione coreutica in Italia e in Europa.

Con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, l’AUB continua a investire nei giovani e nella promozione della danza come arte viva, accessibile e capace di unire generazioni e culture.