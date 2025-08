(mi-lorenteggio.com) Assago, 3 agosto 2025 – Intorno alle ore 17.40, in via Roma, all’altezza della rotonda con la SP 180, un 27enne ha perso il controllo del proprio veicolo, ribaltandosi. Soccorso dai Vigili del Fuoco, da un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano, da un’automedica e dalle forze dell’ordine, il ferito, uscito dall’abitacolo, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Redazione