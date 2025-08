Cecchetti (Lega): “700 mila euro dalla Regione per l’ASST Rhodense, grazie a un impegno concreto per i nostri ospedali”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2025 – “Un segnale concreto, che dimostra come Regione Lombardia continui a investire sulla sanità pubblica e sul territorio. Con uno stanziamento di 700 mila euro a favore dell’ASST Rhodense, e in particolare per il presidio di Rho, diamo risposta alle esigenze di rinnovamento e potenziamento delle strutture ospedaliere a servizio di migliaia di cittadini dell’Ovest Milano.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, commentando la delibera approvata da Regione Lombardia per finanziare una serie di interventi su diverse sedi dell’ASST Rhodense.

“Grazie al lavoro della Lega – prosegue Cecchetti – vengono messi a disposizione fondi importanti per migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accoglienza dei nostri ospedali, con attenzione non solo ai grandi poli sanitari ma anche alle realtà locali come quella rhodense. Questo è l’impegno della Lega al Governo della Regione: portare risorse dove servono, garantendo una sanità moderna, vicina e accessibile.”

Redazione