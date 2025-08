Dal 3 all’8 agosto chiusura svincoli interconnessione A52/A4

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2025 – Per consentire interventi di manutenzione sull’Autostrada A4, nel tratto tra la Barriera di Sesto e lo svincolo di Sesto San Giovanni di competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A., sono programmate le chiusure permanenti dei rami di svincolo dell’interconnessione A52 Tangenziale Nord di Milano/A4 in direzione Torino.

CHIUSURE PREVISTE

Dalle ore 21:00 di Domenica 3 Agosto alle ore 06:00 di Lunedì 4 Agosto 2025, la chiusura al traffico dei rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro da carreggiata nord: attività notturna propedeutica alle chiusure permanenti, al fine di oscurare i portali di segnaletica indicanti “Torino”. Lo svincolo di uscita per Monza Sant’Alessandro riaprirà la mattina, lasciando la chiusura permanente solo del ramo per A4-Torino

Dalle ore 6:00 di Lunedì 4 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 8 Agosto 2025, la chiusura permanente al traffico del ramo di svincolo in uscita per A4 Torino da carreggiata nord. Resterà fruibile l’uscita per Monza S.Alessandro.

Dalle ore 21:00 di Domenica 3 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 8 Agosto 2025, la chiusura permanente al traffico dei rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro per carreggiata sud e A4 Torino.

PERCORSI ALTERNATIVI

Percorso alternativo alla chiusura dell’uscita per A4-Torino da carr. NORD: il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di MI-V.le Zara per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Sesto San Giovanni o allo svincolo SP ex SS35 per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Cormano.

Percorso alternativo alla chiusura dell’entrata da Monza S.Alessandro per A4-Torino e A52 carr Sud: il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro/Via Borgazzi per il successivo rientro in carreggiata sud per la direzione A1 – Bologna / A4 – Venezia e l’indirizzamento del traffico allo svincolo di MI-V.le Zara per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Sesto San Giovanni o allo svincolo SP ex SS35 per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Cormano.

Percorso alternativo per gli utenti che da carr. NORD uscendo per A4-Torino trovano lo svincolo chiuso e si ritrovano su Via Marconi (percorso di recupero): viene differenziato per tipologia di mezzi:



Mezzi Leggeri: uscita in direzione Via Monte Santo, poi via Aquileia, poi Via Borgazzi per il successivo ingresso in A52 Nord e Sud dallo svincolo di Monza Via Borgazzi



Mezzi pesanti: proseguire fino a Viale delle Industrie fino alla prima rotonda, inversione di marcia, re-ingresso in A52 Nord dallo svincolo di Monza S. Alessandro