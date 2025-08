Doppietta firmata DL Racing nell’Italiano GT endurance a Imola

Anche nel terzo round tricolore prosegue il “filotto” in GT Cup Am del team milanese, che sulle Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport stavolta celebra il primo successo stagionale di Bolger-Riva-Salvaggio e il secondo posto dei precedenti vincitori Locanto-Segù, che si presenteranno in vetta alla classifica nell’appuntamento finale del Mugello a settembre

(mi-lorenteggio.com) Imola (BO), 3 agosto 2025. DL Racing festeggia a Imola la prima doppietta stagionale nel Campionato Italiano GT Endurance. Il sodalizio milanese resta imbattuto nella categoria GT Cup Am del Tricolore anche nella terza delle quattro tappe in calendario e il 14 settembre si presenterà da team capoclassifica all’ultimo round del Mugello. Sulla pista di Imola, le Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate dalla squadra in partnership con Krypton Motorsport hanno centrato il terzo successo stagionale consecutivo grazie a Douglas Bolger, Giacomo Riva e Alessio Salvaggio. Reduci dal terzo posto di Monza, il 20enne “Dougie” Bolger, driver con doppia nazionalità britannica e giapponese, il pilota brianzolo e il rookie siciliano di Enna nella 3 ore di gara andata in scena sul circuito del Santerno hanno così celebrato il primo successo stagionale del giovane equipaggio, condividendo il podio emiliano-romagnolo proprio con i compagni di team Luca Segù e Diego Locanto.

A loro volta vincitori nei precedenti appuntamenti a Misano e Monza, stavolta il 25enne pilota comasco e il driver e fondatore della stessa DL Racing hanno dovuto accontentarsi della medaglia d’argento, che resta comunque preziosa date le premesse: Segù-Locanto, infatti, erano scattati dal fondo dello schieramento di partenza a causa di un’imprevista sbavatura occorsagli nel secondo turno delle qualifiche e sono quindi stati protagonisti di una splendida rimonta, anche se, issatisi al primo posto, nell’ultima parte di gara non hanno potuto giocarsi la vittoria a causa di noie al cambio. In ogni caso, proprio aggiungendo il secondo posto di Imola a una stagione quasi perfetta i due si presenteranno da leader della classifica tricolore Piloti al gran finale di campionato al Mugello.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara: “Siamo super contenti per il successo dell’equipaggio con i nostri giovani al volante. I ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro e sono stati autori di una gara davvero concreta. Peccato per me e Segù, perché avevamo fatto una rimonta pazzesca, in ogni caso siamo riusciti a centrare il successo ‘volante’ dei 100 minuti e a concludere la gara, che era molto importante in ottica rincorsa al titolo tricolore. Una menzione particolare va a Krypton Motorsport: la squadra ha lavorato alla grande, pit-stop compresi, e le nostre vetture erano meravigliose da guidare e competitive grazie a una messa a punto molto efficace”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano Adriatico; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.