Giubileo, a Tor Vergata il raduno conclusivo dei giovani: VIDEO LIVE LA SANTA MESSA

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 agosto 2025 – Sono in corso a Tor Vergata gli eventi delle ultime due giornate – sabato 2 e domenica 3 agosto – del Giubileo dei giovani, con centinaia di migliaia di partecipanti. Nel pomeriggio di ieri, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato il Coa, Event Control Room all’interno del Villaggio dei soccorritori presso la Città dello Sport di Tor Vergata. L’occasione per fare il punto sull’organizzazione del più grande appuntamento dell’Anno Santo, che ha richiesto il coordinamento e l’impegno di istituzioni, volontari, forze di polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco e Ares 118.

Sono almeno 4.200 i fedeli della Diocesi di Milano che hanno partecipato al Giubileo dei giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Roma. Provenienti da tutta la Diocesi di Milano e organizzati in numerosi gruppi parrocchiali e decanali, i giovani – di età compresa tra i 17 e i 35 anni.

“L’afflusso sta procedendo in modo ordinato, ma è molto intenso“, ha detto ieri il Sindaco Roberto Gualtieri nel corso della visita al Coa di questo pomeriggio. “I numeri stanno crescendo, ci stiamo avvicinando ai 400mila. Molti altri stanno arrivando a piedi, i primi due settori sono pieni e il terzo si sta riempiendo“. Il Sindaco ha poi espresso “cordoglio e partecipazione” per Pascale Rafic, ragazza egiziana di 18 anni giunta a Roma per il Giubileo e deceduta nella notte per un malore mentre rientrava in pullman nella parrocchia di Artena.

Dopo un momento di intrattenimento e musica, alle 20.30 si è svolta la grande veglia serale con Papa Leone XIV e il successivo pernottamento dei partecipanti nella spianata. Stamattina, la Santa Messa alle ore 9.