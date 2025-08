Gli over 67 residenti a Monza potranno accedere gratuitamente, per tutto il mese di agosto, alle piscine di tre Centri Sportivi

(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 agosto 2025 – Anche per l’estate 2025 l’Amministrazione Comunale promuove il benessere e l’attività fisica per chi resta in città: gli over 67 residenti a Monza potranno accedere gratuitamente, per tutto il mese di agosto, alle piscine dei Centri Sportivi:

Triante

Natatorio “Pia Grande”

NEI.

L’ingresso gratuito sarà consentito esibendo un documento di identità.

Giorni e orari per l’ingresso gratuito

Il Centro Sportivo Triante, in via Pitagora 12, sarà accessibile dal 1° al 31 agosto.

La vasca coperta sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, mentre il sabato e la domenica l’orario sarà continuato dalle 9.30 alle 19.

La vasca scoperta seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19 nei giorni feriali.

La piscina del Centro Sportivo NEI, in via Enrico da Monza 6, sarà disponibile nei giorni 1 e 2 agosto e poi nuovamente dal 25 al 31 agosto, sempre con orario continuato dalle 9 alle 18.

Presso il Centro Natatorio “Pia Grande”, in via Murri 37, la vasca coperta da 33 metri sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 20.00, mentre nel fine settimana sarà accessibile dalle 9.30 alle 19.00.

La laguna estiva sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00.

Dal 1°agosto apre la Laguna

Proprio al Centro Natatorio “Pia Grande” aprirà dal 1°agosto la nuova area esterna con solarium, a conclusione dei collaudi e con il rilascio delle autorizzazioni previste.

La superficie complessiva dell’intervento, pari a circa 2.155 metri quadrati, è stata oggetto di un’importante riqualificazione che ha richiesto un investimento di 680.000 euro.

Si tratta di un’area pensata per offrire spazi accoglienti e moderni dedicati al relax e all’attività motoria all’aperto.

La laguna estiva sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 19, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.

In arrivo ulteriori migliorie

A questa riqualificazione si affianca un ulteriore progetto per la riqualificazione delle strutture del Centro Natatorio “Pia Grande”, approvato il 31 luglio dalla Giunta Comunale e reso possibile grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando “Sport e Periferie 2024”.

L’impianto natatorio sarà interessato da lavori di efficientamento energetico per un valore complessivo di 1.310.000 euro.

Gli interventi previsti includono la riduzione delle dispersioni termiche, la riqualificazione degli impianti tecnologici, la realizzazione di un’area fitness con spogliatoi dedicati e il miglioramento complessivo della sicurezza e dell’accessibilità.

I lavori avranno una durata stimata di 240 giorni.

“I centri natatori rappresentano un presidio fondamentale per la salute, il benessere e la socialità dei cittadini, soprattutto per chi resta in città nei mesi estivi – spiega l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti –. Con la gratuità per gli over 67, l’apertura della laguna del centro Natatorio ‘Pia Grande’ e gli investimenti strutturali, confermiamo la volontà di promuovere uno sport accessibile e diffuso, capace di raggiungere ogni fascia d’età”.