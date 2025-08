Il futuro dell’abitare ha radici antiche, i borghi storici tornano al centro dell’abitare consapevole: a Mirazzano, 10 km da Milano una proposta immobiliare di eccellenza

Nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano a pochi chilometri dall’aeroporto di Linate e dalle stazione della M3 e M4, un immobile esclusivo unisce il fascino del borgo alla comodità della metropoli

Un angolo autentico nel cuore verde del Sud Milano

Nel borgo storico di Mirazzano, a Peschiera Borromeo, sorge una casa di prestigio capace di soddisfare il desiderio crescente di abitare in contesti autentici, silenziosi, ma ben collegati alla città. Proposta in esclusiva da Bosco Immobiliare, questa dimora rappresenta un esempio concreto di come storia, natura e qualità urbana possano coesistere.



«Non è solo una casa di pregio – spiega Fabio Bosco, titolare dell’agenzia –. È una dimora che incarna un modo nuovo di abitare, che unisce comfort e identità, natura e cultura. E il nostro territorio ha tutte le carte in regola per intercettare questa nuova domanda, che mette al centro la qualità, il paesaggio e la bellezza».

Il sito web dedicato all’immobile

Per raccontare ogni dettaglio della proprietà, Bosco Immobiliare ha realizzato il sito www.lacasanelborgodelcastello.it. Al suo interno si trovano fotografie, planimetrie e approfondimenti che valorizzano tanto la casa quanto il borgo che la circonda, con informazioni storiche, ambientali e logistiche.

Mirazzano, la quiete del borgo con tutte le connessioni di Milano

Tra le frazioni più affascinanti di Peschiera Borromeo, Mirazzano rappresenta oggi un raro esempio di borgo storico perfettamente integrato nel tessuto metropolitano. Immerso nel verde e nel silenzio del Parco Agricolo Sud Milano, conserva intatta la sua anima rurale, ma offre collegamenti rapidi e comodi con i principali snodi della città. L’aeroporto di Linate, la stazione FS di Rogoredo, il passante ferroviario e le metropolitane M3 e M4 sono raggiungibili in pochi minuti. A tutto questo si aggiunge la nuova pista ciclabile CAMBIO – Linea 7, che passa proprio davanti al borgo, unendo Paullo a Milano con un tracciato sicuro e moderno. Vivere a Mirazzano significa scegliere la qualità della vita senza rinunciare a nulla: il verde, la storia e il comfort urbano si incontrano in un equilibrio sempre più raro.

Pet Friendly con stile: quando l’eleganza incontra il benessere degli animali

Chi l’ha detto che una casa elegante non possa essere anche perfettamente adatta alla vita con un animale domestico? La residenza proposta da Bosco Immobiliare nel borgo storico di Mirazzano dimostra il contrario. Grazie alla presenza di ampi spazi verdi, giardino privato e un contesto silenzioso ma ben servito, questa casa ha ricevuto il marchio “Ideal Pet Home”, introdotto dallo stesso Fabio Bosco dopo anni di esperienza e passione condivisa con la sua inseparabile Kira, un pastore tedesco.

«Oggi le famiglie ci chiedono case che vadano bene anche per i loro animali, non è più un dettaglio ma un’esigenza reale» spiega Bosco. Ecco perché l’agenzia ha scelto di certificare le soluzioni più adatte a chi vive con cani e gatti, offrendo un servizio pensato su misura. A Mirazzano, vivere bene è davvero possibile per tutti, anche per i più pelosi di casa.

Una proposta abitativa che guarda al futuro

Chi sceglie di vivere a Mirazzano investe non solo in una casa, ma in uno stile di vita. Bosco Immobiliare è il punto di partenza per scoprire questa opportunità unica nel panorama immobiliare del Sud Est Milano.

L. M.