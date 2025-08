Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha corso per dieci km con la bandiera della Palestina durante l’iniziativa “Una corsa per la Palestina”

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 3 agosto 2025 -“Stamattina alle 7 abbiamo corso per le strade di Pavia portando con noi la bandiera palestinese.

Niente di eroico, un gesto semplice, nato all’ultimo, che ha raccolto una partecipazione sentirlta e sincera: eravamo poco più di una sessantina di persone, a piedi e in bici, uniti da un sentimento comune di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese.

Dieci chilometri lungo il percorso della CorriPavia, mantenendo il ritmo promesso. Ma più della fatica, resta il senso: correre insieme per dire che non possiamo restare in silenzio di fronte al massacro quotidiano di persone inermi, di fronte a intere famiglie trucidate e spazzate via dall’azione di governo che si sta mostrando spietato e criminale: basta, basta al genocidio! Basta, non è umanamente accettabile lasciar morire di fame un popolo e falcidiarlo sotto le bombe e i proiettili.

Di fronte a ciò, il nostro governo non può più tacere e non può voltarsi dall’altra parte.

Questo è solo un primo passo. Continueremo a far sentire la nostra voce e a cercare strade, simboliche e concrete, per sostenere chi oggi vive in situazione di grande difficoltà. Perché il riconoscimento dei diritti di un popolo, il rispetto del diritto internazionale, un minimo di senso di umanità e la pace sono la strada giusta da perseguire.

Grazie a chi c’era con le gambe e col cuore!

Ps. Grazie di cuore a Fabio Roscio per le foto.

Un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale che ci hanno accompagnati con grande professionalità”. Il posto del Sindaco di Pavia, Michele Lissia.

