Raptor Engineering in trionfo a Imola nell’Italiano GT Endurance

Nel penultimo round del Tricolore, con le Porsche 911 GT3 Cup il team modenese mette a segno un convincente successo con Carboni-Di Benedetto-Nicolosi, il primo 2025 per l’equipaggio Am, e un prezioso secondo posto che lancia Palma-Olivieri-Navatta in vetta alla classifica Pro-Am in vista della sfida decisiva del campionato nel weekend del 14 settembre sul circuito del Mugello

(mi-lorenteggio.com) Imola (BO), 3 agosto2025. Raptor Engineering ritorna dalla “vicina” trasferta di Imola con un bottino davvero prezioso in ottica Tricolore, conquistato nel terzo dei quattro round che compongono il calendario del Campionato Italiano GT Endurance 2025. Al via della GT Cup II con le confermate Porsche 911 GT3 Cup da oltre 500 cavalli, nella 3 ore di gara dell’appuntamento casalingo andate in scena domenica pomeriggio il team modenese ha centrato la prima vittoria stagionale in classe Am e un prezioso secondo posto in classe Pro-Am, nella quale ora si è portato al comando della classifica.

Iniziando per una volta dalla classe Am, la compagine diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati ha coronato il weekend perfetto di Gianluca Carboni, Davide Di Benedetto e Giuseppe Nicolosi, grandi protagonisti delle sfide sul circuito del Santerno e autori di una prestazione di squadra concreta e a elevata competitività grazie alla quale hanno firmato il loro primo successo tricolore dell’anno. Il pilota viterbese e i due alfieri siciliani del team hanno così messo a segno la miglior rivincita possibile dopo una prima metà di stagione in cui qualche imprevisto poco fortunato gli aveva impedito di brillare nelle tappe di Misano e Monza, che già li aveva comunque visti competere ad alti livelli.

In classe Pro-Am, invece, a Imola si è arricchita di un nuovo, importante capitolo la sfilza di podi stagionali di Massimo Navatta, Flavio Olivieri e lo stesso Andrea Palma. L’equipaggio formato dal gentleman driver parmense, dal giovanissimo rookie romano e dall’esperto pilota e team principal ha lottato fino all’ultimo per il successo, ma proprio all’ultimo giro ha dovuto cedere l’onore delle armi e in ogni caso è riuscito a salire sul secondo gradino del podio. Sul tracciato emiliano-romagnolo è così arrivato un secondo posto che, impreziosito dal primo posto segnato al traguardo “volante” dei 100 minuti di gara e unito al secondo e al terzo ottenuti in precedenza fra Misano e Monza, proietta Navatta-Olivieri-Palma in cima alla graduatoria tricolore. In una classifica che resta serratissima, i tre si presenteranno da leader all’ultimo round stagionale del Campionato Italiano GT Endurance, previsto al Mugello Circuit nel weekend del 14 settembre.

La team manager Isabelle Maserati dichiara: “Quello di Imola è stato un weekend di grandi sfide tecniche che alla fine ci ha visto massimizzare in pista tutta la mole di lavoro preparatorio svolta dalla squadra. Anche in gara siamo stati molto concreti. Peccato sia mancato proprio nel finale il successo pieno in classe Pro-Am, ma il team si è comunque garantito quello dei 100 minuti e una classifica importante in vista del gran finale di campionato. Siamo poi davvero felici per Nicolosi-Di Benedetto-Carboni. Dopo un avvio di stagione complicato ci abbiamo sempre creduto e la squadra si è impegnata al meglio per raggiungere finalmente il massimo risultato. Questa vittoria ci voleva proprio, l’hanno meritata in pieno e giusto alla vigilia della pausa estiva infonde ulteriore fiducia anche a tutti i ragazzi del team che poi saranno impegnati in una ripresa davvero impegnativa ma che ci vedrà come sempre in prima fila a raccogliere la sfida”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Redazione