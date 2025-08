Autostrada A1 Milano-Napoli tratto chiuso in entrambe le direzioni per incidente tra tre camion e tre veicoli: 3 morti e 18 feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 agosto 2025 – L’ A1 Milano-Napoli è chiusa tra Valdarno e Arezzo e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 339 in cui sono rimasti coinvolti tre camion e tre veicoli. All’ interno del tratto chiuso registriamo 5 km di coda verso Firenze. Un mezzo pesante ha invaso la corsia opposta. Coinvolta anche un’ambulanza, i cui occupanti sono deceduti.

Sono state istituite le uscite obbligatorie ad Arezzo in direzione di Firenze, con 2 km di coda da Monte San Savino e a Valdarno verso Roma, dove si sono formati 6 km di coda a partire da Incisa.

A chi è diretto a Bologna consigliamo di uscire a Valdichiana percorrere la Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdarno.

Per lunghe percorrenze verso Roma uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana. Per permettere le operazioni di soccorso è stato attivato il piano per le maxiemergenze.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici, due elicotteri del soccorso.

Redazione