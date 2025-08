CASE ALER, ASSESSORE FRANCO: DA REGIONE 3 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN 4 PROVINCECOINVOLTI I TERRITORI DI MILANO, CREM

COINVOLTI I TERRITORI DI MILANO, CREMONA, BERGAMO E PAVIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 agosto 2025 – Regione Lombardia stanzia 3.040.953 euro per finanziare interventi di efficientamento energetico e riqualificazione delle case Aler in quattro province: Milano, Cremona, Bergamo e Pavia. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Le ricorse regionali vanno a integrare i fondi del programma ‘Ecosap’ (Eco-efficientamento energetico servizi abitativi pubblici) per opere di rigenerazione degli edifici popolari a Cremona, Pavia, Albino (BG), Assago (MI), Cinisello Balsano (MI) e del programma integrato di edilizia residenziale sociale ‘Quartiere San Siro Baracca – Milite Ignoto’ a Milano.

ASSESSORE FRANCO: BENEFICI PER LE FAMIGLIE – “Come Regione – sottolinea l’assessore Franco – mettiamo in campo risorse per contribuire al finanziamento di programmi già in corso di attuazione, laddove si è resa necessaria un’integrazione dei fondi su richiesta delle diverse Aler. Le opere consentono di implementare l’efficienza e la sostenibilità degli immobili dal punto di vista energetico e ambientale, con benefici che riguardano la vita quotidiana dei residenti a cominciare dai risparmi sulle bollette per le famiglie bisognose, oltre al tema più ampio che afferisce al taglio delle emissioni inquinanti. Attraverso la ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per le politiche sulla casa, proseguiamo con gli investimenti e l’attenzione per ogni aspetto legato al miglioramento della qualità dell’abitare”.

Di seguito i finanziamenti suddivisi per le diverse Aler. Si tratta di opere correlate e necessarie al completamento degli interventi di efficientamento energetico o di contributi per fronteggiare l’aumento del fabbisogno economico.

– Aler Milano: 2.196.150 euro. Di questi, 1.250.000 euro per il ripristino dei balconi in seguito all’installazione dell’impianto fotovoltaico e interventi di manutenzione sulle facciate in via Papa Giovanni XXIII 4 ad Assago e in via Friuli 3 a Cinisello Balsamo. A Milano invece 946.150 euro per lavori necessari alla funzionalità degli interventi in via Abbiati 6 scala G, Ex Onmi e via Abbiati 4 e 6.

– Aler Brescia Cremona Mantova: 400.000 euro a Cremona per la copertura economica degli interventi di efficientamento energetico in via Ciria 6, 6A, 6B, 6C e 6D.

− Aler Bergamo Lecco Sondrio: 250.000 euro ad Albino per la copertura economica dell’intervento di efficientamento energetico in via Sottocorna 39/41/43.

– Aler Pavia Lodi: 194.802 euro a Pavia per la copertura economica degli interventi di efficientamento energetico in via Scala 31 e 37.