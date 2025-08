Deloitte Italia continua a crescere: fatturato a oltre 1,68 miliardi di euro, +11% rispetto al 2024

Oltre 3.000 nuovi ingressi entro maggio 2026. Inaugurate le sedi di Milano e Bari, dopo quella di Roma.

Deloitte Italia chiude l’anno fiscale (maggio 2024 – maggio 2025) con un fatturato di oltre 1,68 miliardi di euro, registrando un incremento del +11% rispetto all’esercizio precedente. Si tratta del quattordicesimo anno consecutivo di crescita, il quarto con incremento a doppia cifra. Anche l’organico segna un aumento significativo del +9% rispetto allo scorso anno fiscale, con circa 3500 assunzioni registrate nell’ultimo anno fiscale e il numero di professionisti Deloitte che ha superato quota 14 mila nelle 24 sedi in Italia, di cui 6.500 su Milano, oltre 2.800 a Roma e più di 2 mila a Bari.

«In un mondo sempre più complesso e mutevole, Deloitte in Italia continua a migliorare i suoi risultati, crescendo ad un tasso superiore rispetto alle media globale», afferma Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia dal 2019. «Quest’anno abbiamo lanciato Solaria, la nostra piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale, e inaugurato i Solaria Space di Roma e Milano, scommettendo sul potenziale dell’AI come leva per lo sviluppo del sistema Paese e occasione per colmare il gap in termini di innovazione rispetto ai grandi player globali. Le imprese italiane stanno ancora una volta dimostrando un potenziale straordinario e, in questa fase di trasformazione senza precedenti, vogliamo accompagnarle abilitandone una crescita sostenibile e inclusiva. Combinando la nostra conoscenza del mercato italiano con le competenze e la collaborazione cross-border di un network internazionale, vogliamo continuare a generare un impatto positivo per i nostri clienti, le nostre persone e la società nel suo complesso».

Nel 2025 Deloitte Italia ha lanciato Solaria, la piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale. L’investimento rientra all’interno della strategia globale di Deloitte sull’AI che prevede investimenti per oltre tre miliardi di dollari entro il 2030.

Sono stati anche inaugurati i Solaria Space di Milano e Roma, hub interamente dedicati all’Intelligenza Artificiale Generativa dove imprese, pubbliche amministrazioni e start-up possono sperimentare soluzioni abilitate dalla GenAI.

Deloitte Italia ha inoltre consolidato il suo impegno sulla GenAI con l’allargamento del Centro di Eccellenza per la GenAI.

Deloitte a Bari: 2 mila persone già assunte

Dopo gli uffici di Roma e Milano, lo scorso 30 giugno è stata inaugurata la nuova sede di Bari, situata presso i padiglioni della Fiera del Levante, dove sono già state assunte più di 2 mila persone. La nuova sede Deloitte nel capoluogo pugliese nasce con l’ambizione di diventare un polo di innovazione che accompagni le imprese italiane e del Mezzogiorno nella sfida della transizione digitale e tecnologica.

Gli otto anni di Digita Academy a Napoli: formati oltre 600 giovani laureati

A Napoli, dove Deloitte conta su quasi 750 professionisti, sono stati celebrati gli otto anni di Digita Academy, il percorso formativo realizzato con l’Università Federico II che ha coinvolto oltre 600 giovani laureati assunti poi o da Deloitte o aziende partner del progetto.

Lanciato il Public Policy & Stakeholder Relations Centre

Nel corso dell’ultimo anno fiscale, forte dell’esperienza maturata come Knowledge Partner nei contesti multilaterali del B20, del B7 e del W7, e alla luce degli ultimi importanti cambiamenti nel contesto geopolitico e delle sfide epocali in ambito socioeconomico, Deloitte ha lanciato il nuovo Public Policy & Stakeholder Relations (PP&SR) Centre: una struttura innovativa e unica nel panorama dei servizi professionali. Il Centro ha l’obiettivo di fornire analisi e contenuti scientifici sui temi strategici dell’agenda italiana ed europea, promuovendo un dialogo strutturato tra istituzioni, imprese e società civile per la definizione di azioni e politiche condivise. Grazie ad un team multidisciplinare, il PP&SR Centre mira anche a contribuire allo sviluppo di policy innovative e orientate all’impatto, attraverso analisi, iniziative e partnership strategiche in ambito istituzionale, associativo, accademico e con organismi internazionali e del terzo settore.

Tra i primi progetti realizzati: l’organizzazione di un side-event della Ukraine Recovery Conference 2025, in collaborazione con Confindustria; la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede; il supporto a ISPI, Università Bocconi e OECD per il Forum NEXT 2025; la partnership con UN Women Italia; e il Progetto San Bartolomeo – promosso insieme all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e alla Comunità di Sant’Egidio.

Competenze: erogate più di 650 mila ore di formazione, potenziate le attività della Deloitte University

Consapevole delle grandi trasformazioni in corso, e della continua necessità di upskilling e reskilling, Deloitte sta investendo molto sulla formazione delle proprie persone: nell’ultimo anno fiscale ha erogato oltre 650.000 ore di formazione e ha allargato la partecipazione ai corsi della Deloitte University EMEA, situata in Francia (Val d’Europe, Parigi) e che ha visto il coinvolgimento di oltre 1.600 partecipanti del network italiano, con l’obiettivo di fornire ai giovani talenti un ambiente internazionale, flessibile e inclusivo. Il prossimo fiscal year il focus sulla formazione sarà ulteriormente potenziato, con un rafforzamento di tutti i percorsi formativi.