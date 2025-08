FABRI FIBRA: il prossimo autunno live in tutta Italia con il CLUB TOUR

Milano, 4 agosto 2025 – Continua l’estate di FABRI FIBRA e dopo il successo delle prime date del tour, gli ottimi risultati del singolo “CHE GUSTO C’E’” (che si attesta tra i brani di maggior successo dell’estate) e quelli dell’ultimo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” (disco d’Oro e ottime recensioni), arriva oggi l’annuncio del CLUB TOUR che porterà FIBRA in giro per i principali club italiani il prossimo autunno.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 4 agosto, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/fabri-fibra-festival-tour-2025.

Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

3 luglio TRENTO Trento Live Fest DATA ZERO

7 luglio ROMA Circo Massimo

10 luglio BOLOGNA Sequoie Music Park

11 luglio SERVIGLIANO (FM) Nosound Fest

14 luglio COLLEGNO (TO) Flowers Festival

16 luglio PIACENZA PIacenza SUmmer Cult

18 luglio BERGAMO Nxt

23 luglio ASSISI (PG) Riverock Festival

25 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

26 luglio ESTE (PD) Este Music Festival

29 luglio MAJANO (UD) Festival Di Majano

3 agosto VIESTE (FG) Vieste summer Fest

7 agosto ALGHERO (SS) Alguer Summer Festival

10 agosto PESCARA Zoo Music Fest

12 agosto FOLLONICA (GR) Parco Centrale

13 agosto FORTE DEI MARMI (LU) Villa Bertelli Live

16 agosto TERMOLI (CB) Arena del Mare 42°15°

18 agosto BARLETTA (BT) Oversound Music Festival

20 agosto Agrigento Live Arena

21 agosto CATANIA Sotto Il Vulcano Fest

23 agosto ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival

29 agosto CATTOLICA (RN) Arena Della Regina

30 agosto EMPOLI (FI) Beat Festival

5 settembre NAPOLI Ex Base Nato

30 settembre MILANO Unipol Forum SOLD OUT

01 ottobre MILANO Unipol Forum

18 novembre FIRENZE Cartiere Carrara NUOVA DATA

2 dicembre TORINO Concordia NUOVA DATA

3 dicembre BOLOGNA Estragon NUOVA DATA

9 dicembre PADOVA Geox NUOVA DATA

13 dicembre BRESCIA Dis_play NUOVA DATA

18 dicembre ROMA Atlantico NUOVA DATA

Questa serie di date sono l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi di FABRI FIBRA e alcuni dei brani del nuovo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”, album certificato ORO che ha collezionato un lungo elenco di recensioni che lo inseriscono tra i migliori dischi dell’anno. L’album contiene i singoli “CHE GUSTO C’E’” con Tredici Pietro (https://youtu.be/lhnN-bi-bT4?si=Ejj7bmXvdX53GGYK), tra i brani più programmati dalle radio di questa estate, e “STUPIDI” con Papa V e Nerissima Serpe, il cui video disponibile su https://youtu.be/upwDzyKJm94?si=SmbMfSYLWqjimpt2 è tra i più visti di YouTube.

Oltre Tredici Pietro, Papa V e Nerissima Serpe, nel disco sono presenti anche JOAN THIELE, GAIA, MASSIMO PERICOLO e NOYZ NARCOS.

L’album si apre con un cameo importante: FRANCESCO GUCCINI, con uno dei brani più importanti della sua storia, “L’avvelenata” che Fibra utilizza per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente”.

Nel disco anche la voce di un altro cantautore tra i più amati anche oltralpe, Andrea Laszlo De Simone, che Fibra ha campionato utilizzando il suo brano “VIVO” per raccontare nella traccia che prende lo stesso titolo “la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili”.

Questa la tracklist completa:

L’avvelenata (pretesto) Che gusto c’è feat. Tredici Pietro Salsa Piccante feat. Gaia, Massimo Pericolo Karma OK Milano Baby feat. Joan Thiele Come finirà Tutti Pazzi Tossico Sbang feat. Noyz Narcos Stupidi feat. Papa V, Nerissima Serpe Tutto andrà bene Mio Padre Vivo Figlio Cometa Mentre Los Angeles Brucia Verso altri lidi Stammi Vicino BONUS TRACK Invidia BONUS TRACK

20 Sinner BONUS TRACK La fine del mondo BONUS TRACK Mille volte BONUS TRACK Russian Roulette (FEAT. ERNIA) BONUS TRACK

In più di vent’anni di carriera FABRI FIBRA ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), FABRI FIBRA ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, FIBRA è stato nuovamente protagonista della seconda serie già disponibile nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.