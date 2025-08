INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO A CANNETO SULL’OLIO, MORTO 50ENNE

(mi-lorenteggio.com) Canneto sull’Olio, 4 agosto 2025 – Un infortunio mortale sul lavoro è avvenuto in un’azienda agricola, sita lungo la strada Canneto-Asola 46/b alle ore 10.30, quando un operaio di 50 anni è deceduto dopo esser caduto in una macchina insilatrice. Inutili sono stati i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, giunto con un’ambulanza e un’automedica. Sul posto sono giunti anche i funzionari dell’ATS della Val Padana Mantova e i Carabinieri, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione