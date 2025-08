InvestEU: Dalla BEI 45 milioni di euro a BrianzAcque per migliorare l’efficienza e resilienza della rete idrica e fognaria

La BEI sostiene con un Prestito Verde da 45 milioni di euro il programma di investimenti 2025-2029 di BrianzAcque. Il progetto punta a potenziare l’efficienza del sistema idrico e la resilienza climatica, a beneficio di circa 877,000 cittadini lombardi. Il finanziamento è sostenuto da InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea

(mi-lorenteggio.com) Monza, 4 agosto 2025 – La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento da 45 milioni di euro a BrianzAcque, la società pubblica del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza, per sostenere il suo programma di investimenti nel periodo 2025-2029. L’accordo, annunciato dalla Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti e dal Presidente e Amministratore Delegato di BrianzAcque Enrico Boerci, mira a migliorare l’efficienza delle infrastrutture idriche e fognarie nei comuni serviti, a beneficio di circa 877.000 cittadini.

Il finanziamento concesso dalla BEI, strutturato come Prestito Verde (EIB Green Loan)[1]e sostenuto da InvestEU, contribuirà a migliorare la qualità del servizio idrico, a prevenire allagamenti ed esondazioni e a rendere le infrastrutture più resilienti agli eventi meteorologici estremi.

Il progetto prevede una serie di interventi strategici, tra cui il potenziamento della capacità di trattamento dei depuratori, la realizzazione di 16 km di nuove condotte fognarie, la separazione delle acque meteoriche dalla rete fognaria, la costruzione di vasche volano per la raccolta temporanea delle acque piovane e l’implementazione di soluzioni innovative di rigenerazione urbana e sociale. Si stima che, durante la fase di implementazione, saranno creati circa 50 nuovi posti di lavoro.

“Investire in infrastrutture idriche moderne e resilienti è fondamentale per proteggere i territori dagli effetti dei cambiamenti climatici e per ridurre in modo significativo le perdite d’acqua, una delle principali sfide ambientali del nostro servizio idrico. Con questo nuovo finanziamento sosteniamo una gestione più efficiente, sostenibile e sicura dell’acqua, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

“Accogliamo con grande soddisfazione questo nuovo finanziamento da parte della BEI, che rappresenta non solo un’opportunità concreta per potenziare il servizio idrico sul territorio, ma anche un segnale chiaro di fiducia nella nostra visione e nella nostra capacità progettuale,” ha affermato Enrico Boerci, Presidente e Amministratore Delegato di BrianzAcque. “BrianzAcque è un’azienda pubblica solida, dinamica e impegnata in una progettualità sostenibile a lungo termine. La sinergia con i Comuni soci e con l’ATO ci permette di guardare al futuro con ambizione e responsabilità.”

Il nuovo finanziamento si inserisce in una collaborazione di lungo periodo tra BEI e BrianzAcque. Dopo un primo prestito concesso nel 2017 e un finanziamento siglato nel 2021, questa operazione rafforza ulteriormente il ruolo della BEI come partner strategico per lo sviluppo sostenibile della regione.

Informazioni generali

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione di finanziamento a lungo termine dell’Unione Europea, di proprietà dei suoi Stati membri. Finanzia investimenti che contribuiscono agli obiettivi politici dell’UE. I progetti della BEI rafforzano la competitività, stimolano l’innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, migliorano la coesione sociale e territoriale e supportano una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica. Negli ultimi cinque anni, il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 58 miliardi di euro. Tutti i progetti finanziati dal Gruppo BEI sono in linea con l’Accordo di Parigi sul clima. Il Gruppo BEI non finanzia investimenti in combustibili fossili. Siamo sulla buona strada per mantenere il nostro impegno a sostenere 1 trilione di euro in investimenti per la sostenibilità climatica e ambientale nel decennio fino al 2030, come promesso nella nostra Climate Bank Roadmap. Oltre la metà dei finanziamenti annuali del Gruppo BEI supporta progetti che contribuiscono direttamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento e a un ambiente più sano. Circa la metà dei finanziamenti della BEI all’interno dell’Unione Europea è destinata alle regioni di coesione, dove il reddito pro-capite è inferiore alla media dell’UE.

Il programma InvestEU fornisce all’Unione europea un finanziamento cruciale a lungo termine, facendo leva su ingenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile. Inoltre, contribuisce a mobilitare gli investimenti privati per le priorità politiche dell’UE, come il Green Deal europeo e la transizione digitale. InvestEU riunisce sotto un unico tetto la moltitudine di strumenti finanziari dell’UE precedentemente disponibili per sostenere gli investimenti nell’Unione europea, rendendo il finanziamento di progetti di investimento in Europa più semplice, efficiente e flessibile. Il programma è costituito da tre componenti: il Fondo InvestEU, l’InvestEU Advisory Hub e il Portale InvestEU. Il Fondo InvestEU viene distribuito attraverso partner esecutivi che investiranno in progetti utilizzando la garanzia di bilancio dell’UE di 26,2 miliardi di euro. L’intera garanzia di bilancio sosterrà i progetti di investimento dei partner esecutivi, aumentando la loro capacità di rischio e mobilitando così almeno 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi.

BrianzAcque è l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza. Nata nel 2003, ha consolidato negli anni la propria presenza attraverso un percorso di fusioni e acquisizioni, arrivando a figurare tra i principali operatori italiani del settore. Partecipata e controllata da 55 Comuni soci e dalla Provincia MB, si occupa dell’intera filiera dell’H₂O: acquedotto, fognatura e depurazione. Ogni anno, BrianzAcque eroga oltre 75 milioni di metri cubi di acqua a famiglie e imprese, raccoglie i reflui e li restituisce all’ambiente dopo il processo di depurazione. Si prende cura delle reti, degli impianti e delle infrastrutture idriche attraverso manutenzione, ammodernamento e innovazione continua. Gestisce una rete di oltre 110 Case dell’Acqua diffuse nella provincia, offrendo ai cittadini un servizio pratico, ecologico e gratuito per l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità. Con investimenti in costante crescita e l’adozione di tecnologie tra le più avanzate, BrianzAcque è impegnata a promuovere il benessere della comunità e a costruire un futuro responsabile e sostenibile.

[1] Il ‘Prestito Verde’ (Green Loan in inglese) della BEI è concesso a finanziamenti che contribuiscono al 100% agli obiettivi di sostenibilità ambientale e azione climatica della Banca, in linea con i ‘Green Loan Principles’.

