Rissa a Maslianico, volano provvedimenti: la Polizia di Stato di Como procede con i D.A.S.P.O.

(mi-lorenteggio.com) Como, 4 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, in questi giorni, ha dato seguito all’iter amministrativo per l’emissione di altri 5 D.A.S.P.O fuori contesto, che vanno ad aggiungersi a quelli già emessi nei giorni successivi ai fatti che avevo provocato vasta eco mediatico e preoccupazione nella popolazione. Provvedimenti decisi e firmati dal Questore di Como Marco Calì e notificati a 5 dei partecipanti di una violenta rissa scatenatasi la notte tra il 16 ed il 17 giugno scorso nei comuni di Cernobbio (CO) e Maslianico (CO).

I 5 destinatari dei DASPO Urbani, a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Cernobbio, sono ritenuti i componenti del gruppo di giovani che, nelle notti dello scorso giugno, si era reso protagonista degli episodi criminosi avvenuti nei comuni di Cernobbio (CO) e Maslianico (CO). Si tratta di 2 ragazze di 16 anni e una di 15, un ragazzo di 22 ed un ragazzo di 21anni egiziano – residenti a Como e provincia – che il 16 sono stati denunciati in stato di libertà dal Comando Compagnia Carabinieri N.O.R.M. di Como per lesioni aggravate, rissa e concorso.

Il provvedimento che accomuna tutti e cinque i personaggi coinvolti nei gravi fatti di giugno, stilato dagli specialisti della Divisione Anticrimine della Questura di Como, firmato dal Questore Marco Calì ed infine notificato ai 5 riporta una dicitura :“il soggetto in questione è da considerarsi persona impermeabile ai precetti dell’Autorità e pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica” con queste parole si vieta, al gruppetto, di frequentare, per la durata di un anno , una vasta zona del centro città e dei giardini a lago, con espresso divieto di radunarsi soprattutto nei locali pubblici adibiti all’intrattenimento e alla somministrazione di cibi e bevande, ai centri sportivi ed alle Stazioni Ferroviarie.

In fase di verifica da parte della Divisone Anticrimine della Questura di Como, altri provvedimenti per i fatti accaduti e ritenuti minacciosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Costante è l’attenzione della Polizia di Stato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, il rispetto delle leggi e il voler sempre trasmettere nei cittadini il senso di sicurezza.