Teatro Civico di Rho: una stagione tutta dedicata ai ragazzi

Cinque spettacoli la domenica pomeriggio per coinvolgere bambini e famiglie

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 agosto 2025 – Tra le novità del 2025-2026, il Teatro Civico de Silva propone una ministagione tutta dedicata ai più piccoli: cinque spettacoli, di cui fruire in famiglia la domenica pomeriggio, per divertirsi insieme e compiere un viaggio nel mondo del teatro. Protagoniste di questa avventura alcune compagnie ben note su scala nazionale, con alle spalle lunga esperienza nel campo della recitazione rivolta ai bambini.

Prima tappa il 16 novembre con “Leonardo, che genio!”, spettacolo pop-up di e con Elena Russo Arman, mentre la voce di Leonardo da Vinci è di Cristian Giammarini. A produrlo è nientemeno che il Teatro dell’Elfo, che si rivolge ai bimbi dai 5 anni in su. In scena, un grande libro pop-up, che è scenografia e racconto: pagina dopo pagina emergono i personaggi di un’avventura che dal villaggio di Vinci ci porta a Firenze, a Milano e alla corte di Francia. Un omaggio tridimensionale fatto di carta, luci e suoni, che strizza l’occhio alle tante passioni del genio vinciano.

Il 20 dicembre “Babbo Natale e la notte dei regali”, dedicato a chi ha dai 4 anni in su a ridosso della festività più cara ai bambini. Il testo è di Michela Cromi e Simone Lombardelli. La produzione di Eccentrici Dadarò rappresenta una stravagante storia che accompagna i piccoli spettatori nella magica e divertente atmosfera del Natale. Babbo Natale e la sua fedele Renna, tra divertenti gag e improbabili magie, al posto dei regali persi avrebbero fatto insieme a tutti i bambini, uno spettacolo spettacolare…e quello sì che fu un bel regalo di Natale!

Il 18 gennaio “Ti vedo! La leggenda del Basilisco” di Emanuela Dall’Aglio, produzione del Teatro del Buratto e CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Si rivolge a bimbi sopra i 5 anni. Nella storia narrata solo un bambino con il suo incauto coraggio riuscirà a scontrarsi con il mito e a trovare una soluzione. Qui, dall’incontro-scontro con un piccolo eroe, attraverso le sue sincere emozioni, il Basilisco potrà trasformare il suo destino. E, forse, trovare un amico.

L’8 febbraio un grande classico, “Peter Pan – Una storia di pochi centimetri e piume” di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti, sempre di Eccentrici Dadarò e sempre dai 5 anni in su. “Uno spettacolo – dicono gli autori – nato per i bambini e consigliato agli adulti, per accompagnare in volo Arturo, un professore allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande”.

L’8 marzo un titolo che ci ricorda i giochi dell’infanzia: “Dire fare baciare lettera testamento”, di Valeria Raimondi, Enrico Castellani, per Koreja con Babilionia Teatri. Lo spettacolo, che si rivolge a ragazzini dai 5 agli 11 anni, è di fatto un’ode a ogni bambino, un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che racchiude dentro di sé, alla infinita gamma di possibilità che ognuno ha davanti quando nasce. Si racconta quanto il gioco sia importante, i mondi che contiene, di come sia spazio in cui crescere e conoscersi.

I biglietti sono abbordabili, a partire da 8 euro, e si possono già acquistare su Vivaticket (attraverso il sito del Teatro) o di persona al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.

“Nella stagione inaugurale ci eravamo rivolti ai piccolissimi, con approcci alla musica lirica per bimbi anche di pochi mesi, perché il teatro conquista tutti – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Quest’anno con il presidente Fiorenzo Grassi si è deciso di rivolgersi al vasto pubblico di ragazzini, perché fin da piccoli si innamorino del teatro, della sua magia, delle emozioni che veicola. Ci auguriamo che tante famiglie accolgano la proposta, per vivere domeniche divertenti e in compagnia”.