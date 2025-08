TRENI, IN LOMBARDIA BANDO DA 403 MILIONI PER ACQUISTO 16 NUOVI REGIO EXPRESS

ASSESSORE LUCENTE: PROSEGUE PIANO DI RINNOVO E POTENZIAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 agosto 2025 – In arrivo 16 nuovi treni Regio Express, lo prevede il bando di gara pubblicato da Ferrovienord e finanziato con 403 milioni di euro.

“Proseguiamo senza sosta – commenta l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – nel piano di rinnovo e potenziamento del servizio ferroviario lombardo, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore risposta concreta ai bisogni di pendolari, turisti e lavoratori. Più comfort, più accessibilità, più capacità e più collegamenti anche oltreconfine: la Lombardia corre sui binari del futuro”.

PIÙ QUALITÀ E CAPACITÀ PER I COLLEGAMENTI VELOCI – Il bando, pubblicato il 31 luglio, riguarda l’acquisto di 16 nuovi treni ad alta capacità destinati ai servizi veloci Regio Express sulle principali linee lombarde. Ogni convoglio dovrà garantire almeno 590 posti a sedere, 24 spazi per biciclette, piena accessibilità per le persone a mobilità ridotta, prese elettriche e tavolini ad ogni sedile, oltre a quattro toilette per treno.

COLLEGAMENTI TRANSFRONTALIERI POTENZIATI – Sette dei sedici treni saranno espressamente destinati alla linea RE80 Milano–Como–Lugano–Locarno, uno degli assi portanti del servizio ferroviario transfrontaliero tra Lombardia e Canton Ticino, in continua crescita di utenza. Per i restanti nove convogli è prevista la possibilità di essere configurati in versione transfrontaliera o nazionale al momento della stipula del contratto, in base all’evoluzione dei servizi verso il Ticino e il Vallese.

INVESTIMENTO STRATEGICO DA 403 MILIONI – Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 403 milioni di euro, finanziati attraverso una combinazione tra i Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021–2027 (146 milioni), risorse statali (20 milioni) e contributi regionali. Le specifiche tecniche sono state pensate per favorire la massima concorrenza tra i costruttori e valorizzare l’offerta in termini di tempi di consegna, qualità e innovazione.

FLOTTA RINNOVATA IN VISTA DELLE OLIMPIADI – “Dal 2020 a oggi – ha sottolineato Lucente – sono entrati in servizio oltre 200 nuovi treni, e saliremo a 214 entro le Olimpiadi invernali. A questi si aggiungeranno 14 convogli a idrogeno e i nuovi Regio Express: la flotta lombarda non è mai stata così giovane, con un’età media scesa a 12 anni”.

Grazie a questo potenziamento, quindi, prosegue anche l’espansione del servizio in linea con il contratto di servizio 2023–2033 con Trenord. Tra le novità, a dicembre aumenterà la frequenza della linea RE13 Milano–Pavia–Voghera–Tortona, con nuove corse per Asti e Novi Ligure, frutto del Protocollo d’Intesa siglato con Piemonte e Liguria.