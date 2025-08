Baby gang. Scurati (Lega): “Altri 1,2 milioni da Regione per rafforzare la prevenzione del disagio giovanile”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2025 – “Con l’approvazione in Giunta del progetto ‘Ri-Scatto’, Regione Lombardia compie un nuovo passo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto al disagio giovanile, fenomeno legato alla formazione di baby gang e microcriminalità urbana. Grazie a questo provvedimento vengono stanziati 1,2 milioni di euro aggiuntivi per potenziare gli interventi già attivi nei territori”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, in merito alla delibera approvata nell’ambito dell’attuazione della legge regionale contro le baby gang, fortemente voluta dalla Lega.

“I nuovi fondi – spiega Scurati – andranno a rafforzare i Piani d’azione territoriali già in corso nelle aree urbane più fragili, con un occhio di riguardo verso i ragazzi a rischio e le famiglie. Verranno coinvolte le ATS lombarde, che avranno il compito di coordinare gli interventi, in sinergia con scuole, oratori, servizi sociali, educatori e associazioni del territorio”.

“Con questo stanziamento – prosegue Scurati – le risorse complessive dedicate da Regione Lombardia alla prevenzione del disagio giovanile salgono a quasi 5 milioni di euro. Un investimento che dimostra una visione chiara: agire prima che sia troppo tardi, con strumenti educativi e sociali che affianchino l’azione repressiva di polizia e magistratura”.

“La Lega – conclude Scurati – ha portato in Lombardia una legge unica a livello nazionale, che affronta il tema della sicurezza giovanile anche dal punto di vista della prevenzione sociale e dell’inclusione. Ringraziamo l’assessore Lucchini per aver sostenuto questa misura, indispensabile per salvare tanti giovani da percorsi devianti e per restituire sicurezza e fiducia alle nostre comunità”.

Redazione