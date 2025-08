Brescia. Sicurezza e controlli rafforzati durante l’esodo estivo: 11 patenti ritirate nel corso del fine settimana

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 5 agosto 2025 – Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e repressione delle condotte di guida pericolose, finalizzata a garantire la Sicurezza degli utenti della Strada, la Sezione Polizia Stradale di Brescia, in coincidenza con il primo fine settimana di “esodo”, ha intensificato i controlli sulla viabilità autostradale e ordinaria con controlli sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura della provincia e lungo le strade dove è maggiore il transito di motocicli.

I controlli sono stati altresì finalizzati a reprimere le condotte di guida in stato di ebbrezza, che continuano a rappresentare una delle prime cause di incidentalità, con conseguenze spesso gravissime per l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

I servizi, disposti con posti di controllo mirati lungo le principali arterie della Provincia, hanno consentito di accertare 7 violazioni all’articolo 186 del Codice della Strada, che vieta di guidare sotto l’influenza di sostanze alcoliche e ulteriori 4 sanzioni all’articolo 173 del Codice della Strada, che vieta l’utilizzo di apparecchi elettronici durante la guida.

In tutti i casi è stato disposto il ritiro immediato della patente, così come previsto dalla riforma normativa entrata in vigore lo scorso dicembre, che ha irrigidito il regime sanzionatorio per quest’ultima specifica infrazione.

Ulteriori 6 automobilisti – di età compresa tra 40 e 50 anni – sono stati denunciati penalmente in quanto con un tasso alcolemico ben al di sopra della soglia di 0,5 g/l consentita.

L’utilizzo dello smartphone alla guida – per telefonare, inviare messaggi, consultare mappe o navigare sui social – si traduce, nei fatti, in secondi di cecità al volante, durante i quali il veicolo procede senza alcun controllo reale da parte del conducente. Un comportamento che, al pari della guida in stato di ebbrezza, abbassa drasticamente i tempi di reazione e moltiplica il rischio di incidente.

I numeri parlano chiaro: la distrazione alla guida è la prima causa di incidenti con feriti e vittime, anche in ambito urbano, dove la percezione del rischio risulta ancora più attenuata. Per questo motivo, l’attività di vigilanza da parte della Polizia Stradale non solo proseguirà nelle prossime settimane, ma verrà ulteriormente rafforzata, con l’impiego di pattuglie dedicate, anche in abiti civili e con veicoli di copertura, al fine di intercettare e sanzionare comportamenti imprudenti o volontariamente omissivi, per tutto il periodo estivo durante il quale la sicurezza stradale diventa ancora più cruciale a causa dell’aumento dei volumi di traffico.

L’obiettivo è chiaro: affermare il principio che ogni vita sulla strada è un bene da tutelare e che la sicurezza non può essere messa in discussione da superficialità o abitudini scorrette.