Como. Preso pusher

(mi-lorenteggio.com) Como, 5 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio finalizzato alla tutela ed alla prevenzione della sicurezza pubblica, ha proceduto ad un controllo d’iniziativa di un 27enne di cittadinanza bangladese denunciandolo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Intorno alle 10.50 di ieri mattina, la volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, transitando in via Achille Grandi a Como, zona nota per le attività di spaccio che si svolgono nei pressi della predetta via, ha notato un giovane che si aggirava in modo sospetto. Data la zona ed il fare sfuggente del giovane, gli agenti hanno proceduto al controllo ed all’identificazione di un 27enne con cittadinanza bangladese con precedenti di polizia in materia di reati per spaccio e annoverava molteplici reati in materia di immigrazione, ma risultava in regola sul territorio nazionale.

Alla luce di questi primi accertamenti, gli agenti hanno fatto svuotare lo zaino che il 27enne aveva con sé trovando 3 gr di hashish e 0.7gr di tabacco misto a cannabinoidi all’interno.

Giunti negli uffici della Questura di Como per ulteriori accertamenti, il 27enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, nonché poste a sequestro le sostanze rinvenute.

Al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Como il provvedimento a carico del 27enne.

L’ennesima conferma di quanto il controllo del territorio, svolto con attenzione e determinazione, rappresenti uno strumento fondamentale per intercettare situazioni di illegalità per tutelare la sicurezza dei cittadini.