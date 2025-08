ESTATE, INTRAMONTABILE IL ‘KIT DEL VIAGGIATORE’: RECORD PER SNACK CON INTEGRATORI (+20%) E REPELLENTI ANTI-INSETTI E DISINFETTANTI (+15%)

BOOM DI RICHIESTE ANCHE PER LE ‘BORSE FRIGO’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2025 – Un kit di prodotti inserito in valigia o nello zaino delle vacanze. Una consuetudine che, nonostante la capillare presenza di store nella maggior parte delle località turistiche e l’opportunità della ‘spesa online’, continua a caratterizzare, per chi può permetterselo, la partenza degli italiani in vista del periodo di meritato riposo estivo. A prescindere dalla meta e dal periodo vacanziero – evidenzia l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande distribuzione che conta su una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) – repellenti per gli insetti (in particolare anti-zanzare), creme abbronzanti e protettive, salviette umidificate e disinfettanti restano punti fermi del kit che accompagna i viaggiatori. Prodotti che, complessivamente, in questo periodo fanno segnare un incremento delle vendite del 15%. Quest’estate, particolarmente gettonati, poi, gli snack con integratori e vitamine (+20%). Se poi la vacanza è in una seconda casa, il ventaglio si allarga anche a prodotti senza glutine e integrali, spugnette e detersivi per la pulizia degli ambienti. Da segnalare infine, il boom delle ‘borse frigo’, ideali per conservare prodotti freschi, frutta e verdura per pic nic nella giornata di ferie. “Un’abitudine – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – che non tramonta e fa parte della tradizione di chi si mette in viaggio. Anche in questa caso, come ormai avviene per la ‘grande spesa’, l’attenzione del cliente è sempre più focalizzata verso i prodotti in offerta”.