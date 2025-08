Incidente all’alba a Vigano di Gaggiano, auto si ribalta: tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 5 agosto 2025 – Stamane, intorno alle ore 6.45, lungo la SP 38, a Vigano, il conducente di un veicolo, con a bordo tre persone, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunte due ambulanze, i Vigili del Fuoco e un’automedica. Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico è stato parzialmente bloccato, mentre, i feriti, usciti dall’abitacolo, (un ragazzo di 23 anni, un uomo di 53 anni e uno di 54 anni), sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

