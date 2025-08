(mi-lorenteggio.com) Meda, 5 agosto 2025 – E’ morto, dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, l’operaio di 48 anni travolto da un muletto, in un’azienda di via Calabria. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, il ferito era stato trasportato in codice rosso.

Redazione